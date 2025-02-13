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Чи надасть Нацбанк Мінфіну доступ до банківської таємниці, доля карткових обмежень, де зупиниться інфляція і хто скуповує валюту. Велике інтерв’ю голови НБУ

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

15 хв читання

НБУ, банки, інфляція, дропи /пресслужба НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний Фото пресслужба НБУ

Чи погодиться Нацбанк полегшити податковій доступ до банківської таємниці, коли НБУ скасує обмеження на карткові перекази, яким регулятор бачить майбутнє іпотеки в Україні та коли інфляція піде на спад? Про це та багато іншого у великому інтерв'ю голови Національного банку Андрія Пишного

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Наприкінці 2024 року в зоні відповідальності Національного банку стались дві знакові події – інфляція досягнула двознакових показників, а НБУ у грудні розпочав цикл підвищення облікової ставки. У другому півріччі інфляція піде на спад, впевнений голова НБУ Андрій Пишний.

Крім стримування зростання цін, Нацбанк має інші виклики: дискусія з Мінфіном про часткове розкриття банківської таємниці, боротьба з дропами (на що жаліються волонтери), перегляд іпотечних програм та можливе регулювання ринку криптовалют.

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