Чи надасть Нацбанк Мінфіну доступ до банківської таємниці, доля карткових обмежень, де зупиниться інфляція і хто скуповує валюту. Велике інтерв’ю голови НБУ

Чи погодиться Нацбанк полегшити податковій доступ до банківської таємниці, коли НБУ скасує обмеження на карткові перекази, яким регулятор бачить майбутнє іпотеки в Україні та коли інфляція піде на спад? Про це та багато іншого у великому інтерв'ю голови Національного банку Андрія Пишного

Наприкінці 2024 року в зоні відповідальності Національного банку стались дві знакові події – інфляція досягнула двознакових показників, а НБУ у грудні розпочав цикл підвищення облікової ставки. У другому півріччі інфляція піде на спад, впевнений голова НБУ Андрій Пишний.

Крім стримування зростання цін, Нацбанк має інші виклики: дискусія з Мінфіном про часткове розкриття банківської таємниці, боротьба з дропами (на що жаліються волонтери), перегляд іпотечних програм та можливе регулювання ринку криптовалют.