Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

«Плани на 10 років – капіталізація понад $10 млрд». Інтерв’ю із засновником і СЕО МХП Юрієм Косюком

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes

7 хв читання

МХП Юрій Косюк /надано пресслужбою

Засновник МХП Юрій Косюк Фото надано пресслужбою

Засновник і СЕО другої за виторгом аграрної компанії України Юрій Косюк, 56, понад п’ять років здійснює трансформацію бізнес‑моделі МХП. Її мета – наблизитися до тарілки клієнта, перетворивши найбільшого виробника курятини на кулінарну компанію. Як успіхи

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

За два роки великої війни найбільший виробник та експортер курятини в Україні МХП збільшив річні інвестиції в 1,8 раза, до $263 млн. Більша частина з них – інвестиції у розвиток кулінарного бізнесу. Кулінарна модель передбачає, що виробництво курятини, яка приносить МХП 60% виторгу, стане лише частиною бізнес‑ланцюжка. Кінцевий продукт – це їжа, готова або напівфабрикати.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні