«Плани на 10 років – капіталізація понад $10 млрд». Інтерв’ю із засновником і СЕО МХП Юрієм Косюком

Засновник і СЕО другої за виторгом аграрної компанії України Юрій Косюк, 56, понад п’ять років здійснює трансформацію бізнес‑моделі МХП. Її мета – наблизитися до тарілки клієнта, перетворивши найбільшого виробника курятини на кулінарну компанію. Як успіхи

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

За два роки великої війни найбільший виробник та експортер курятини в Україні МХП збільшив річні інвестиції в 1,8 раза, до $263 млн. Більша частина з них – інвестиції у розвиток кулінарного бізнесу. Кулінарна модель передбачає, що виробництво курятини, яка приносить МХП 60% виторгу, стане лише частиною бізнес‑ланцюжка. Кінцевий продукт – це їжа, готова або напівфабрикати.