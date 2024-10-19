Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Перша банківська M&amp;amp;A за час війни. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк за $34 млн. Що він може дати бізнесмену /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Перша банківська M&A за час війни. Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк за $34 млн. Що він може дати бізнесмену

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

4 хв читання

Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Тривала історія з продажем Ідея Банку польського бізнесмена Лешека Чарнецьки близька до завершення: банк за $34 млн купує група ТАС Сергія Тігіпка. Чим бізнесмена міг зацікавити цей актив та навіщо йому третій банк після Таскомбанку та monobank?

🎬 Премʼєра YouTube-проєкту Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Перший випуск про бренд Mermade, який заробляє 155 млн грн на косметиці в маленьких баночках.👉 Дивіться за цим лінком

18 жовтня група ТАС Сергія Тігіпка оголосила, що купує Ідея Банк. Сума угоди – $34 млн.

Продавець – польський Getin Holding – давно шукав виходу з українського ринку через проблеми з боргами власника Лешека Чарнецьки. У травні НБУ надав термін у пів року на продаж Ідея Банку через небездоганну ділову репутацію його ключового акціонера.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні