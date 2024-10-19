Тривала історія з продажем Ідея Банку польського бізнесмена Лешека Чарнецьки близька до завершення: банк за $34 млн купує група ТАС Сергія Тігіпка. Чим бізнесмена міг зацікавити цей актив та навіщо йому третій банк після Таскомбанку та monobank?