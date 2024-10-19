Тривала історія з продажем Ідея Банку польського бізнесмена Лешека Чарнецьки близька до завершення: банк за $34 млн купує група ТАС Сергія Тігіпка. Чим бізнесмена міг зацікавити цей актив та навіщо йому третій банк після Таскомбанку та monobank?
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18 жовтня група ТАС Сергія Тігіпка оголосила, що купує Ідея Банк. Сума угоди – $34 млн.
Продавець – польський Getin Holding – давно шукав виходу з українського ринку через проблеми з боргами власника Лешека Чарнецьки. У травні НБУ надав термін у пів року на продаж Ідея Банку через небездоганну ділову репутацію його ключового акціонера.
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