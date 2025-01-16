Заморожені мільярди. Нацкомісія запропонувала механізм, як повернути гроші інвесторам підсанкційного «Фрідом фінанс». У чому його проблема

Майже 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» понад два роки чекають повернення власних 3,5 млрд грн. НКЦПФР пропонує для розблокування грошей перевірити їх на предмет зв’язку з Росією. Чи допоможе це розблокувати гроші?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опрацьовує новий механізм для розблокування активів клієнтів «Фрідом фінанс»(ФФ). Цього тижня президент вніс зміни до персональних санкцій, що дозволило розблокувати процедуру проведення вкладникам.

У 2022 році ця компанія казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова потрапила під санкції РНБО. Інвестори брокера чекають на повернення грошей понад два роки.

Рішення регулятора – кожен з майже 13 000 клієнтів брокера має пройти перевірку Служби безпеки України (СБУ) та інших держорганів на предмет звʼязків з підсанкційними особами чи країною-агресором.

У НКЦПФР запевняють, що кошти інвестори ФФ можуть отримати через кілька місяців. У профільному фінансовому комітеті Ради скептично ставляться до таких дедлайнів. «НКЦПФР мала створити реєстр для перевірки вже давно», – каже депутатка цього комітету Ольга Василевська-Смаглюк. Але вона погоджується, що запропонований комісією механізм є робочим.