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Заморожені мільярди. Нацкомісія запропонувала механізм, як повернути гроші інвесторам підсанкційного «Фрідом фінанс». У чому його проблема

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Фрідом фінанс, санкції, інвестиції /колаж Анастасія Решетнік

«Фрідом фінанс» Фото колаж Анастасія Решетнік

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Майже 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» понад два роки чекають повернення власних 3,5 млрд грн. НКЦПФР пропонує для розблокування грошей перевірити їх на предмет зв’язку з Росією. Чи допоможе це розблокувати гроші? 

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опрацьовує новий механізм для розблокування активів клієнтів «Фрідом фінанс»(ФФ). Цього тижня президент вніс зміни до персональних санкцій, що дозволило розблокувати процедуру проведення вкладникам.   

У 2022 році ця компанія казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова потрапила під санкції РНБО. Інвестори брокера чекають на повернення грошей понад два роки. 

Рішення регулятора – кожен з майже 13 000 клієнтів брокера має пройти перевірку Служби безпеки України (СБУ) та інших держорганів на предмет звʼязків з підсанкційними особами чи країною-агресором. 

У НКЦПФР запевняють, що кошти інвестори ФФ можуть отримати через кілька місяців. У профільному фінансовому комітеті Ради скептично ставляться до таких дедлайнів. «НКЦПФР мала створити реєстр для перевірки вже давно», – каже депутатка цього комітету Ольга Василевська-Смаглюк. Але вона погоджується, що запропонований комісією механізм є робочим. 

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