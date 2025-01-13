Президент розблокував отримання коштів для клієнтів «Фрідом фінанс»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс», йдеться в указі від 13 січня . Отримати кошти клієнти можуть через три місяці.

Ключові факти

Процес реалізується поетапно. Тимчасовий керівник виконавчого органу підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» Олександр Бондарчук вже завершив формування переліку клієнтів підсанкційного брокера та їхніх активів, йдеться в документі наданому пресслужбою НКЦПФР Forbes Ukraine.

Наступний етап — перевірка клієнтів на предмет звʼязків з підсанкційними особами та країною-агресором, – розповіли у пресслужбі.

Далі НКЦПФР має доопрацювати та оприлюднити рішення, яке визначить подальший механізм для розблокування активів клієнтів «Фрідом фінанс», які пройшли перевірку.

Потенційно отримати кошти клієнти зможуть через три-чотири місяці, відповіла пресслужба НКЦПФР.

Контекст

Брокер казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова «Фрідом фінанс» вже понад два роки перебуває під санкціями РНБО. Заблоковано понад 3,5 млрд грн активів майже 13 000 українських клієнтів.

У серпні 2024-го частина клієнтів «Фрідому» не змогла взяти участь у голосуванні за реструктуризацію держборгу. Через блокування інвестори «Фрідому» втратили близько 160 млн грн.

У жовтні 2024-го йшлося про два потенційних варіанти розблокування активів. Перший – перевірка СБУ на предмет звʼязків інвесторів «Фрідому» з країною-агресором. Інший – зміни до закону про санкції. Однією з пропозицій було дозволити банку, в якому відкрито рахунок підсанкційної особи, здійснити повернення коштів через інші установи. Проте такі зміни не знайшли підтримки серед депутатів.

«Цей законопроєкт пропонував повернути активи всім, навіть підсанкційним клієнтам без перевірки їх на звʼязки з РФ», – пояснює у жовтні депутатка фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк.