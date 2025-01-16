Замороженные миллиарды. Нацкомиссия предложила механизм, как вернуть деньги инвесторам подсанкционного «Фридом финанс». В чем его проблема

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Почти 13 000 клиентов подсанкционного брокера «Фридом финанс» более двух лет ждут возврата собственных 3,5 млрд грн. НКЦБФР предлагает для разблокирования денег проверить их на предмет связи с Россией. Поможет ли это разблокировать деньги?
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрабатывает новый механизм для разблокирования активов клиентов «Фридом финанс» (ФФ). На этой неделе президент внес изменения в персональные санкции, что позволило разблокировать процедуру проведения вкладчикам.
В 2022 году эта компания казахстанского миллиардера с российскими корнями Тимура Турлова попала под санкции СНБО. Инвесторы брокера ждут возврата денег более двух лет.
Решение регулятора – каждый из почти 13 000 клиентов брокера должен пройти проверку Службы безопасности Украины (СБУ) и других госорганов по связям с подсанкционными лицами или страной-агрессором.
В НКЦБФР уверяют, что деньги инвесторы ФФ могут получить через несколько месяцев. В профильном финансовом комитете Рады скептически относятся к таким дедлайнам. «НКЦБФР должна была создать реестр для проверки уже давно», – говорит депутат этого комитета Ольга Василевская-Смаглюк. Но она соглашается, что предложенный комиссией механизм рабочий.
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