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Розбиратимуться СБУ та суди. За два роки Нацкомісія з цінних паперів і нардепи не змогли розблокувати активи 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс». Хто винен та які варіанти виходу

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

8 хв читання

Розбиратимуться СБУ та суди. За два роки Нацкомісія з цінних паперів і нардепи не змогли розблокувати активи 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс». Хто винен та які варіанти виходу /колаж Анастасія Решетнік

колаж Анастасія Решетнік

Брокер казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова «Фрідом фінанс» вже два роки перебуває під санкціями РНБО. Заблоковано понад 3,5 млрд грн активів майже 13 000 українських клієнтів. Попри спроби нардепів і профільного регулятора змінити законодавство та навіть залучити до справи СБУ, реального рішення проблеми досі немає. Як наслідок – клієнти вже втратили щонайменше 160 млн грн. Чи є шляхи, як розблокувати активи, що застрягли у «Фрідомі»?

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Майже 13 000 клієнтів українського підрозділу брокера Freedom Finance (ФФ), що восени 2022-го потрапив під санкції РНБО, готуються до можливої перевірки СБУ. 

Це – один з двох потенційних шляхів вирішення проблеми цієї компанії. Користувачі ФФ інвестували у різноманітні цінні папери, починаючи від ОВДП. Йдеться сукупно про 3,5 млрд грн – через санкції доступ до цих активів заблоковано. 

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