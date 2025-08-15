Білий дім веде переговори з Intel Corp. про можливе придбання частки компанії урядом США для підтримки проєкту будівництва чипового хабу в штаті Огайо. Це ще один прикладом втручання адміністрації Дональда Трампа в стратегічні галузі. Про це пишуть Bloomberg і WSJ з посиланням на джерела.

Деталі

Такий план виник після зустрічі Трампа з гендиректором Intel Ліп-Бу Таном, кажуть співрозмовники WSJ. Розмір потенційної частки невідомий, а переговори залишаються попередніми.

Проєкт в Огайо, який компанія раніше обіцяла зробити найбільшим у світі заводом із виробництва мікросхем, неодноразово відкладали через фінансові проблеми.

У Білому домі сказали Bloomberg, що будь-які угоди слід вважати спекуляціями, поки вони офіційно не оголошені.

Intel підтвердила підтримку планів президента з посилення технологічного та виробничого лідерства США, але від коментарів щодо чуток утрималась.

Акції Intel зросли на 7,4% після цієї новини, а після завершення торгів – ще на 4%.

Контекст

Обговорення придбання урядом частки в Intel відбувається після того, як Трамп тиждень тому публічно закликав Тана залишити посаду гендиректора компанії, вказавши на його звʼязки з Китаєм.

Можливий викуп частки Intel вписується в нову промислову політику адміністрації, яка вже отримала «золоту акцію» в United States Steel та інвестувала $400 млн у MP Materials, найбільшого виробника рідкоземельних металів у США. Трамп активно просуває ідею державних інвестицій у ключові галузі для протидії Китаю.

Фінансові труднощі Intel змусили відкласти будівництво заводу в Огайо до 2030-х років. Компанія, яка колись лідирувала на ринку чипів, останніми роками втратила частку ринку та технологічну перевагу.