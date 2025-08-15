Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Адміністрація Трампа обговорює можливість викупу частки в Intel

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Гендиректор Intel Ліп-Бу Тан покидає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом. 11 серпня 2025 року /Getty Images

Гендиректор Intel Ліп-Бу Тан покидає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом. 11 серпня 2025 року Фото Getty Images

Білий дім веде переговори з Intel Corp. про можливе придбання частки компанії урядом США для підтримки проєкту будівництва чипового хабу в штаті Огайо. Це ще один прикладом втручання адміністрації Дональда Трампа в стратегічні галузі. Про це пишуть Bloomberg і WSJ з посиланням на джерела.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Такий план виник після зустрічі Трампа з гендиректором Intel Ліп-Бу Таном, кажуть співрозмовники WSJ. Розмір потенційної частки невідомий, а переговори залишаються попередніми. 
  • Проєкт в Огайо, який компанія раніше обіцяла зробити найбільшим у світі заводом із виробництва мікросхем, неодноразово відкладали через фінансові проблеми. 
  • У Білому домі сказали Bloomberg, що будь-які угоди слід вважати спекуляціями, поки вони офіційно не оголошені. 
  • Intel підтвердила підтримку планів президента з посилення технологічного та виробничого лідерства США, але від коментарів щодо чуток утрималась.
  • Акції Intel зросли на 7,4% після цієї новини, а після завершення торгів – ще на 4%. 

Контекст

Обговорення придбання урядом частки в Intel відбувається після того, як Трамп тиждень тому публічно закликав Тана залишити посаду гендиректора компанії, вказавши на його звʼязки з Китаєм.

Можливий викуп частки Intel вписується в нову промислову політику адміністрації, яка вже отримала «золоту акцію» в United States Steel та інвестувала $400 млн у MP Materials, найбільшого виробника рідкоземельних металів у США. Трамп активно просуває ідею державних інвестицій у ключові галузі для протидії Китаю. 

Фінансові труднощі Intel змусили відкласти будівництво заводу в Огайо до 2030-х років. Компанія, яка колись лідирувала на ринку чипів, останніми роками втратила частку ринку та технологічну перевагу. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні