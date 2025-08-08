Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан заявив, що має повну підтримку ради директорів компанії. Так він відповів на заклик президента США Дональда Трампа піти у відставку через нібито конфлікт інтересів, пише Bloomberg .

Деталі

У листі до працівників, опублікованому на сайті Intel, Тан повідомив, що звернувся до Білого дому, щоб роз’яснити «дезінформацію» про свою професійну діяльність. За його словами, компанія співпрацює з адміністрацією президента США, щоб надати факти та розвіяти сумніви.

«Я хочу бути абсолютно чітким: за понад 40 років у галузі я будував стосунки по всьому світу та завжди діяв у межах найвищих юридичних і етичних стандартів», – наголосив Тан. Він додав, що розділяє прагнення президента зміцнювати національну та економічну безпеку країни.

Заклик Трампа до відставки з’явився у його дописі на Truth Social 7 серпня. Перед цим сенатор-республіканець Том Коттон звернувся до голови ради директорів Intel із проханням пояснити зв’язки Тана з Китаєм, зокрема його інвестиції у китайські компанії з виробництва чипів та підприємства, пов’язані з військовим сектором країни.

Публічні заклики президента США до відставки керівника такого рівня є рідкісними, а звинувачення у конфлікті інтересів можуть ще більше ускладнити ситуацію для одного з найбільших виробників напівпровідників у світі. У четвер акції Intel впали на 3,1% у Нью-Йорку.

Контекст

Ліп-Бу Тан активно інвестував у китайські технологічні компанії через свою венчурну фірму в Сан-Франциско, а також у бізнеси з Гонконгу. Серед його попередніх проєктів – інвестиції в Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільшого виробника чипів у Китаї.

Призначення Тана відбулося у березні цього року після того, як правління Intel у грудні минулого року усунуло з посади Пета Гелсінгера. До цього Тан очолював каліфорнійську Cadence Design Systems. Минулого тижня компанія визнала, що порушила правила експортного контролю США, продаючи інструменти для проєктування чипів китайському університету, пов’язаному з військовими.

Intel – єдина американська компанія, здатна виробляти передові напівпровідники. Проте вона відстала від конкурентів у сегменті чипів для ШІ. Щоб підтримати виробництво, компанія отримала мільярди доларів субсидій і кредитів від уряду США. Основний конкурент Intel – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Минулого місяця Тан попередив, що в разі невдачі з пошуком великого зовнішнього замовника Intel може згорнути розробку технології виробництва чипів наступного покоління. Це фактично передало б монополію на їхнє виробництво TSMC.