Аграрії з прифронтових і звільнених територій за 2024 рік отримали держпідтримку на понад 2,2 млрд грн

Українські агровиробники з прифронтових і деокупованих регіонів за 2024 рік отримали понад 2,2 млрд грн державної підтримки. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Деталі

Понад 3100 фермерських господарств та виробників сільськогосподарської продукції, які обробляють до 120 га земель на деокупованих територіях, отримали по 8000 гривень безповоротної допомоги за гектар. На цю ініціативу було виділено 795,75 млн грн.

Програма охопила аграріїв із Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Окрім цього, завершено виплати по 1000 гривень за гектар для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, та 2000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій. Загалом 2300 аграріїв і сільгоспвиробників отримали підтримку, на що було спрямовано 1,5 млрд грн із держбюджету.

Контекст

19 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні та в цілому. На розвиток аграрної сфери передбачено понад 6 млрд грн, повідомляло Міністерство аграрної політики та продовольства. Зокрема, 1 млрд грн буде спрямовано на підтримку тваринництва та агропереробки, ці кошти планується отримати від аукціонів із оренди державних сільськогосподарських земель у рамках проєкту «Земельний банк».

Також бюджетом передбачено 4,7 млрд грн на дотації за гектар оброблюваних земель, а також на утримання великої рогатої худоби, овець і кіз. Додатково 200 млн грн буде виділено на відновлення та будівництво меліоративних систем, 5 млн грн – на компенсацію ЄСВ для сімейних фермерських господарств, 80 млн грн – на пільгові безвідсоткові кредити для фермерів, 1,37 млрд грн – на гранти, включно з програмами для садівництва та теплиць, і ще 1 млрд грн – на розмінування сільськогосподарських земель.

Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільного розвитку агросектору та підтримку продовольчої безпеки країни.