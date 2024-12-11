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«Обійти протекціонізм європейського ринку». Чому МХП Косюка хоче купити іспанську Uvesa, яка вартість угоди та коли вона буде закрита. Деталі

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

МХП Косюка купує іспанську Uvesa /колаж Анастасія Левицька

МХП Косюка купує іспанську Uvesa Фото колаж Анастасія Левицька

Найбільший виробник курятини в Україні, агрохолдинг МХП Юрія Косюка, планує купити одного з найбільших виробників Іспанії – компанію Uvesa. Що стоїть за угодою вартістю у сотні мільйонів доларів?

На 12:00 11 грудня акції МХП на Лондонській біржі підскочили на 3,77%, до рекордних з червня 2022-го €4,4/шт. Ринок із позитивом зустрів публічну пропозицію найбільшого українського виробника курятини щодо придбання іспанської Uvesa, яка входить до 30 найбільших виробників курятини в Європі, згідно з рейтингом WattPoultry.Top Companies. «Як інвестор я ставлюся до цієї угоди позитивно», – каже власник близько 0,4% акцій МХП Андрій Нестерук.

МХП за обсягами виробництва курятини входить до топ-10 компаній світу, згідно з рейтингом WattPoultry.Top Companies. Крім потужностей в Україні, має фабрики у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині. Торік виторг МХП становив $3 млрд за прибутку у $142 млн.

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