Американські компанії збудують в ОАЕ найбільший у світі за межами США хаб дата-центрів для ШІ

США та Об’єднані Арабські Емірати започатковують стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту. Йдеться про найбільший за межами Сполучених Штатів ШІ-проєкт, у центрі якого – дата-центр потужністю 5 гігаватів, який займатиме близько 26 км² у столиці ОАЕ. Про це пише CNBC .

Деталі

Будівництвом комплексу займеться еміратська компанія G42 у кооперації з низкою американських фірм. Їхні назви поки не розголошують, однак CNBC зазначає, що під час недавнього візиту Дональда Трампа до ОАЕ в країні перебували керівники NVIDIA, OpenAI, SoftBank і Cisco, зокрема Дженсен Хуанг, Сем Альтман, Масайосі Сон та Джіту Патель.

За словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, американські партнери надаватимуть хмарні сервіси й забезпечуватимуть експлуатацію обʼєктів під контролем США. Угода також передбачає жорсткі вимоги до безпеки, аби запобігти витоку технологій.

Проєкт став частиною ширшого близькосхідного турне Дональда Трампа, під час якого він оголосив про кілька стратегічних угод із регіональними лідерами. Перший етап ШІ-ініціативи передбачає запуск дата-центру на 1 гігават.

Президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль Нагаян, який особисто презентував проєкт разом із Трампом, заявив, що ця співпраця зміцнить позиції ОАЕ як центру інновацій та сталого розвитку на Близькому Сході.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

13 травня США та Саудівська Аравія підписали пакет масштабних угод і зобов’язань на суму понад $600 млрд, які охоплюють оборонну сферу, енергетику, технології та інвестиції в критичну інфраструктуру. Як зазначають у Білому домі, ці домовленості спрямовані на посилення енергетичної безпеки, розвиток оборонних потужностей і забезпечення доступу до стратегічно важливих мінералів. При цьому повний зміст угод поки не розголошується.

Ця сума узгоджується з раніше озвученими планами наслідного принца Мохаммеда ібн Салмана щодо розширення економічного партнерства зі США на найближчі чотири роки. Дональд Трамп, який особисто супроводжував підписання документів, заявив про прагнення довести обсяг співпраці до $1 трлн.

Крім того, такі технологічні гіганти, як Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber та саудівська DataVolt, інвестують близько $80 млрд у передові технології. DataVolt, зі свого боку, планує вкласти $20 млрд у створення дата-центрів для штучного інтелекту та модернізацію енергетичної інфраструктури у США.

ШІ став центральною темою поїздки Трампа, зазначає Bloomberg. Саудівська Аравія та ОАЕ прагнуть стати глобальними центрами розвитку штучного інтелекту, однак реалізація цих амбіцій значною мірою залежить від доступу до американських чипів, експорт яких обмежено політикою адміністрації Байдена в рамках конкуренції з Китаєм.