Антимонопольний комітет України на засіданні 14 серпня дозволив «Укрпалетсистем», яке керує мережею UPG, орендувати 46 станцій (АЗС) у Полтавській та Запорізькій областях. Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Деталі

АМКУ дозволив орендувати станції, що належать кампаніям: «Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Жасмі-трейд», «Імідж еволюшн», «Корсо Таун», «Лідер фінанс», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Старт бізнес-плюс», «Вертікс-молл».

Таким чином мережа АЗС UPG збільшиться до 214 заправок.

Серед бенефіціарів цих 10 компаній, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС «Привату», за словами співрозмовника Forbes Ukraine на паливному ринку. Бенефіціари ще однієї компанії, «Вертікс-молл», не зазначені.

Контекст

UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали офіційній групі «Приват».

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.