Паливний ринок України переживає не найкращі часи. Продажі пального зменшуються, податки зростають. У таких умовах хтось втрачає, як група «Приват» Ігоря Коломойського , котра закрила свої заправки. А хтось знаходить, як відчужена у нього на користь держави «Укрнафта», частка якої зросла у 2,5 раза, до 12,2%. Як трансформується паливний ринок на четвертому році війни та хто і чому задає темп?

Ринок нафтопродуктів в Україні за три роки скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, за даними компанії ОККО. Як наслідок, лідери ринку ОККО та WOG зростають повільніше за інфляцію, а прибутки падають.

У 2024-му ОККО отримала 2,1 млрд грн прибутку, вдвічі менше, ніж роком раніше. Не на користь українського паливного ринку грають збільшення податкового навантаження та російські обстріли. За три роки повномасштабної війни ОККО втратила $120 млн через влучання ворога. «Багато нафтобаз знищено, а разом з ними – значні запаси товару», – каже СЕО компанії Василь Даниляк.