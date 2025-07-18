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UPG готує до запуску в Києві 34 автозаправні станції Avias і ANP, взяті в оренду в липні. У планах – орендувати ще 200 АЗС по всій Україні. Як це має допомогти бізнесу Володимира Петренка увійти до четвірки лідерів на паливному ринку, що невпинно скорочується через війну?
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«Калькулятор у Петренка якоїсь іншої системи», – коментував у травні директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн намір власника мережі АЗС UPG Володимира Петренка орендувати 34 непрацюючі автозаправні станції Avias і ANP.
Це частина колись найбільшої паливної мережі країни – неофіційної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яка працювала під близько 15 брендами. У 2022 році держава націоналізувала понад 500 заправок «Укрнафти», а з початку 2025-го решта мережі припинила роботу, зокрема через дефіцит пального.
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