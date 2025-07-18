UPG готує до запуску в Києві 34 автозаправні станції Avias і ANP, взяті в оренду в липні. У планах – орендувати ще 200 АЗС по всій Україні. Як це має допомогти бізнесу Володимира Петренка увійти до четвірки лідерів на паливному ринку, що невпинно скорочується через війну?