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Apple уникла митного удару Трампа, але загроза залишається – WSJ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Гендиректор Apple Тім Кук на інавгурації президента Дональда Трампа. 20 січня 2025 року /Getty Images

Гендиректор Apple Тім Кук на інавгурації президента Дональда Трампа. 20 січня 2025 року Фото Getty Images

Американському техногіганту Apple вдалося уникнути значних фінансових втрат завдяки несподіваному рішенню Дональда Трампа – електроніка, що імпортуються з Китаю, була тимчасово звільнена від мит. Це дозволило компанії зберегти прибутковість і уникнути зростання цін, але загроза нових бар’єрів залишається високою, пише WSJ.

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Деталі

  • Якби мита, оголошені 2 квітня та посилені наступного тижня, набули чинності, Apple опинилася б перед непростим вибором: зменшити маржу прибутку або підвищити ціни на свої пристрої, які й так коштують понад $1000. У рік уповільнення продажів iPhone і запуску нових ШІ-сервісів це могло б серйозно вдарити по компанії, зазначило видання.
  • Після часткового скасування мит Apple вдалося уникнути найгіршого сценарію, але інвестори залишаються настороженими. Після оголошення про запровадження мит конкуренти зі сфери Big Tech втратили в середньому лише 2%, тоді як Apple – майже 12%. Очікується, що акції частково відновляться, але аналітики попереджають: відновлення буде нестійким.
  • Уже в неділю, 13 квітня, міністр торгівлі США Говард Лутнік анонсував можливість запровадження нових мит на електроніку. Трамп також заявив у соцмережах: «Ніхто не уникне відповідальності» – натякаючи, що нинішні послаблення можуть бути тимчасовими. Це додає невизначеності довкола Apple та викликає сумніви щодо довгострокової стабільності її капіталізації, зазначило WSJ.

Контекст

Apple залежить від Китаю у виробництві майже всієї своєї продукції з 2000-х років – ще до того, як Тім Кук очолив компанію. Така модель принесла компанії значні переваги: річна маржа зросла з 20% на початку 2000-х до 40% до кінця десятиліття. Компанія продає продукції на понад $300 млрд щороку, значну частину якої вироблено за межами США.

Адміністрація Трампа націлена на повернення виробництва до США, і Apple – одна з головних цілей. Перенесення виробництва з Китаю означало б не просто колосальні витрати, а й втрату ефективності, збудованої десятиліттями.

Окрім торговельного тиску, Білий дім може посилити тиск і в інших сферах. Apple уже роками чинить опір спробам уряду отримати доступ до даних користувачів через «чорний хід» у системах безпеки. У новій політичній реальності компанії доведеться балансувати між тиском влади та довірою клієнтів.

Фінансові аналітики враховують ці ризики в оцінці компанії. Перед квітневим оголошенням мит акції Apple торгувалися за 29-кратним прогнозованим прибутком – значно вищим, ніж у Samsung, Dell чи HP. У новій реальності, де геополітика диктує правила, ця «премія» може зникнути.

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