Apple уникла митного удару Трампа, але загроза залишається – WSJ

Американському техногіганту Apple вдалося уникнути значних фінансових втрат завдяки несподіваному рішенню Дональда Трампа – електроніка, що імпортуються з Китаю, була тимчасово звільнена від мит. Це дозволило компанії зберегти прибутковість і уникнути зростання цін, але загроза нових бар’єрів залишається високою, пише WSJ .

Деталі

Якби мита, оголошені 2 квітня та посилені наступного тижня, набули чинності, Apple опинилася б перед непростим вибором: зменшити маржу прибутку або підвищити ціни на свої пристрої, які й так коштують понад $1000. У рік уповільнення продажів iPhone і запуску нових ШІ-сервісів це могло б серйозно вдарити по компанії, зазначило видання.

Після часткового скасування мит Apple вдалося уникнути найгіршого сценарію, але інвестори залишаються настороженими. Після оголошення про запровадження мит конкуренти зі сфери Big Tech втратили в середньому лише 2%, тоді як Apple – майже 12%. Очікується, що акції частково відновляться, але аналітики попереджають: відновлення буде нестійким.

Уже в неділю, 13 квітня, міністр торгівлі США Говард Лутнік анонсував можливість запровадження нових мит на електроніку. Трамп також заявив у соцмережах: «Ніхто не уникне відповідальності» – натякаючи, що нинішні послаблення можуть бути тимчасовими. Це додає невизначеності довкола Apple та викликає сумніви щодо довгострокової стабільності її капіталізації, зазначило WSJ.

Контекст

Apple залежить від Китаю у виробництві майже всієї своєї продукції з 2000-х років – ще до того, як Тім Кук очолив компанію. Така модель принесла компанії значні переваги: річна маржа зросла з 20% на початку 2000-х до 40% до кінця десятиліття. Компанія продає продукції на понад $300 млрд щороку, значну частину якої вироблено за межами США.

Адміністрація Трампа націлена на повернення виробництва до США, і Apple – одна з головних цілей. Перенесення виробництва з Китаю означало б не просто колосальні витрати, а й втрату ефективності, збудованої десятиліттями.

Окрім торговельного тиску, Білий дім може посилити тиск і в інших сферах. Apple уже роками чинить опір спробам уряду отримати доступ до даних користувачів через «чорний хід» у системах безпеки. У новій політичній реальності компанії доведеться балансувати між тиском влади та довірою клієнтів.

Фінансові аналітики враховують ці ризики в оцінці компанії. Перед квітневим оголошенням мит акції Apple торгувалися за 29-кратним прогнозованим прибутком – значно вищим, ніж у Samsung, Dell чи HP. У новій реальності, де геополітика диктує правила, ця «премія» може зникнути.