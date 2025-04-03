Найбільша жертва мит Трампа. Apple втратила $250 млрд ринкової вартості за день

Компанія Apple 3 квітня втратила понад $250 млрд ринкової вартості. Це зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа. Хоча гендиректор Тім Кук намагався налагодити стосунки з Білом домом, це не допомогло, пише FT.
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Деталі
- На початку торгів у Нью-Йорку акції виробника iPhone впали на 8,5%. Через це ринкова капіталізація Apple зменшилася з $3,37 трлн до $3,12 трлн.
- Трамп запровадив великі тарифи на товари, які ввозять до США з Азії. Це зачепило ключові країни, де Apple має постачальників і виробництво: Китай, Тайвань, Індію та В’єтнам.
- Цей крок вплине на майже всі моделі iPhone, iPad, Mac та аксесуари, які продає цей технологічний гігант.
- Президент США обіцяє «звільнити» економіку. Але для Кука це означає складний вибір: підвищити ціни на дорогі гаджети чи покрити додаткові витрати самостійно. Останнє може зменшити прибутки компанії на десятки мільярдів доларів, які так цінують інвестори Apple, зазначило видання.
- Аналітики Citi вважають, що понад 90% виробництва Apple зосереджено в Китаї. На товари з цієї країни чекають тарифи у розмірі щонайменше 54%. В’єтнам та Індія, де виготовляють дедалі більше продуктів Apple, таких як iPhone, AirPods і годинники, зіткнуться з тарифами у 46% і 26% відповідно.
- Але напівпровідники поки що звільнені від нових тарифів. Це може захистити Apple, яка купує чіпи у тайванської компанії TSMC, від тарифу в 32% на товари з Тайваню. Новий завод TSMC в Аризоні, ймовірно, отримує значну частину мільярдів доларів, які Apple і Nvidia обіцяють витратити на виробництво в США. Проте розширення цього заводу може подорожчати через новий тариф у 20% на імпорт із ЄС, зокрема від нідерландської компанії ASML, яка виробляє обладнання для чипів.
- Аналітики Citi прогнозують, що тарифи з Китаю можуть знизити загальну маржу Apple на 9%, якщо їх не вдасться уникнути. За оцінками Jefferies, цього року до США з Китаю ввезуть 37 мільйонів iPhone. Це зменшить чистий прибуток Apple на 14%, якщо ціни не підвищать, щоб компенсувати витрати.
- Тарифи потрясуть ланцюжок постачання Apple. У записці Jefferies від четверга сказано: «Навіть якщо Apple звільнять від нинішніх тарифів, компанії доведеться швидше диверсифікувати ланцюжок постачання. А для цього потрібно краще платити своїм постачальникам».
Контекст
У лютому Apple пообіцяла найняти 20 000 працівників і вкласти $500 млрд у США протягом наступних чотирьох років. Зокрема, планують побудувати новий завод у Техасі для виробництва серверів штучного інтелекту.
Але Кук, який відвідав інавгурацію Трампа і Білий дім, досі не домігся звільнення від нових тарифів. Це викликало невдоволення серед працівників Apple. Білий дім підтвердив, що в указі президента немає винятків для Apple. Напередодні компанія відмовилася коментувати, чи є шанс уникнути тарифів, як це вдалося під час першого терміну Трампа.
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів до країни. 2 квітня під час виступу в Рожевому саду Білого дому він показав таблицю, де перераховано 74 країни, включно з ЄС, із зазначенням розмірів тарифів. Нові ставки набудуть чинності 5 і 9 квітня.
За його словами, імпорт із Китаю обкладатиметься митом у 34%, із ЄС – 20%, із Великої Британії та України – по 10%. Найвищі тарифи встановлено для Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) і Шрі-Ланки (44%).
Фінансові ринки вже відчули наслідки торговельної напруги: акції впали, а облігації та долар зросли в ціні. ЄС і Китай пообіцяли відповісти на мита США, тоді як Велика Британія сподівається на вигідну торговельну угоду з Вашингтоном. Детальніше – за посиланням.
Найбільше постраждали від мит Трампа фондові індекси США і акції американських компаній.
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