Найбільша жертва мит Трампа. Apple втратила $250 млрд ринкової вартості за день

Компанія Apple 3 квітня втратила понад $250 млрд ринкової вартості. Це зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа. Хоча гендиректор Тім Кук намагався налагодити стосунки з Білом домом, це не допомогло, пише FT .

Деталі

На початку торгів у Нью-Йорку акції виробника iPhone впали на 8,5%. Через це ринкова капіталізація Apple зменшилася з $3,37 трлн до $3,12 трлн.

Трамп запровадив великі тарифи на товари, які ввозять до США з Азії. Це зачепило ключові країни, де Apple має постачальників і виробництво: Китай, Тайвань, Індію та В’єтнам.

Цей крок вплине на майже всі моделі iPhone, iPad, Mac та аксесуари, які продає цей технологічний гігант.

Президент США обіцяє «звільнити» економіку. Але для Кука це означає складний вибір: підвищити ціни на дорогі гаджети чи покрити додаткові витрати самостійно. Останнє може зменшити прибутки компанії на десятки мільярдів доларів, які так цінують інвестори Apple, зазначило видання.

Аналітики Citi вважають, що понад 90% виробництва Apple зосереджено в Китаї. На товари з цієї країни чекають тарифи у розмірі щонайменше 54%. В’єтнам та Індія, де виготовляють дедалі більше продуктів Apple, таких як iPhone, AirPods і годинники, зіткнуться з тарифами у 46% і 26% відповідно.

Але напівпровідники поки що звільнені від нових тарифів. Це може захистити Apple, яка купує чіпи у тайванської компанії TSMC, від тарифу в 32% на товари з Тайваню. Новий завод TSMC в Аризоні, ймовірно, отримує значну частину мільярдів доларів, які Apple і Nvidia обіцяють витратити на виробництво в США. Проте розширення цього заводу може подорожчати через новий тариф у 20% на імпорт із ЄС, зокрема від нідерландської компанії ASML, яка виробляє обладнання для чипів.

Аналітики Citi прогнозують, що тарифи з Китаю можуть знизити загальну маржу Apple на 9%, якщо їх не вдасться уникнути. За оцінками Jefferies, цього року до США з Китаю ввезуть 37 мільйонів iPhone. Це зменшить чистий прибуток Apple на 14%, якщо ціни не підвищать, щоб компенсувати витрати.

Тарифи потрясуть ланцюжок постачання Apple. У записці Jefferies від четверга сказано: «Навіть якщо Apple звільнять від нинішніх тарифів, компанії доведеться швидше диверсифікувати ланцюжок постачання. А для цього потрібно краще платити своїм постачальникам».

Контекст

У лютому Apple пообіцяла найняти 20 000 працівників і вкласти $500 млрд у США протягом наступних чотирьох років. Зокрема, планують побудувати новий завод у Техасі для виробництва серверів штучного інтелекту.

Але Кук, який відвідав інавгурацію Трампа і Білий дім, досі не домігся звільнення від нових тарифів. Це викликало невдоволення серед працівників Apple. Білий дім підтвердив, що в указі президента немає винятків для Apple. Напередодні компанія відмовилася коментувати, чи є шанс уникнути тарифів, як це вдалося під час першого терміну Трампа.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів до країни. 2 квітня під час виступу в Рожевому саду Білого дому він показав таблицю, де перераховано 74 країни, включно з ЄС, із зазначенням розмірів тарифів. Нові ставки набудуть чинності 5 і 9 квітня.

За його словами, імпорт із Китаю обкладатиметься митом у 34%, із ЄС – 20%, із Великої Британії та України – по 10%. Найвищі тарифи встановлено для Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) і Шрі-Ланки (44%).

Фінансові ринки вже відчули наслідки торговельної напруги: акції впали, а облігації та долар зросли в ціні. ЄС і Китай пообіцяли відповісти на мита США, тоді як Велика Британія сподівається на вигідну торговельну угоду з Вашингтоном. Детальніше – за посиланням.

Найбільше постраждали від мит Трампа фондові індекси США і акції американських компаній.