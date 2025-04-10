Apple перевезла 600 тонн iPhone з Індії до США, щоб уникнути мит Трампа – Reuters

Американський техногігант Apple зафрахтував щонайменше шість вантажних літаків для перевезення близько 600 тонн iPhone (близько 1,5 млн штук) із Індії до США, щоб уникнути нових тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Кожен літак перевозив близько 100 тонн смартфонів – загалом це 600 тонн iPhone, виготовлених в Індії. Компанія прагне таким чином мінімізувати вплив американських мит на продукцію з Китаю, які зросли до 125%. Для порівняння: імпорт з Індії обкладається митом у 26%. Один із рейсів здійснили вже після того, як Трамп оголосив нові тарифи.

Аналітики очікують, що ціна на iPhone у США може зрости. Наприклад, найдорожчий iPhone 16 Pro Max, який коштує $1599, із урахуванням 125% тарифу може подорожчати до $2300, підрахували у Rosenblatt Securities.

Щоб встигнути з поставками, виробництво на найбільшому заводі Foxconn в Індії тимчасово запустили по неділях, що нетипово для регіону.

Для прискорення логістики, Apple домоглася створення «зеленого коридору» в аеропорту Ченнаї – митне оформлення там скоротили з 30 до 6 годин. Компанія і Міністерство авіації Індії ситуацію не коментують.

Контекст

Через геополітичну нестабільність та економічні ризики Apple поступово переносить виробництво з Китаю до Індії. Минулого року на заводах у Ченнаї виготовили 20 млн iPhone, зокрема моделі 15 і 16.

За даними Counterpoint Research, вже близько 20% iPhone на американському ринку – індійського виробництва. Зараз в Індії працюють три заводи Foxconn і Tata, ще два – на стадії будівництва.

Водночас Китай все ще залишається основним виробничим хабом для Apple, але з кожним роком його частка скорочується.

Apple втратила статус найбільшого продавця смартфонів в Китаї в 2024 році: місцеві конкуренти Vivo і Huawei обігнали виробника iPhone після того, як його річні постачання в країну скоротилися на 17%.

9 квітня президент США Дональд Трамп збільшив мита на товари з Китаю до 104%. Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США з 34% до 84% з 10 квітня. У відповідь Трамп ухвалив рішення підвищити мита до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення мит, їх дія призупинена на 90 днів.