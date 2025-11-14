Телерадіомовна корпорація BBC офіційно вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за некоректний монтаж його промови в документальній програмі Panorama, проте відкинула вимогу про компенсацію у $1 млрд. Про це повідомляє ВВС 14 листопада.
Деталі
- BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за те, що у програмі Panorama неправильно змонтували фрагменти його промови від 6 січня 2021 року. Через монтаж могло здатися, ніби Трамп прямо закликав до насильства. Корпорація заявила, що це сталося ненавмисно і більше не покаже цей епізод.
- «Ми визнаємо, що наша редакція ненавмисно створила враження, що ми показуємо один безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів виступу. І це створило помилкове враження, ніби президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій», – ідеться в повідомленні BBC.
- Президент Трамп вимагає від BBC компенсацію у $1 млрд і погрожує судом. BBC відмовляється платити, пояснюючи, що не поширювала програму у США, монтаж не був навмисним, а шкоди Трампу не завдано.
- Скандал розгорівся ще більше після того, як Daily Telegraph оприлюднила інший випадок редагування на ВВС – ефір Newsnight у 2022 році зі схожим поєднанням фрагментів промови. У програмі тоді створювалось враження, що заклики «боротися» лунали одразу після слів про похід до Капітолію.
Контекст
Гендиректор BBC Тім Деві та очільниця BBC News Дебора Тернесс подали у відставку після кількох днів критики через документальний фільм про Дональда Трампа, в якому були виявлені маніпуляції з відео його промови. Синхронна відставка двох ключових керівників шокувала співробітників і загострила кризу в державній телерадіокорпорації.
Це вже пʼятий позов Трампа проти великих американських медіа з березня 2024 року. Раніше ABC News і CBS News погодилися на врегулювання та виплатили йому $16 млн.
У липні він позивався до Wall Street Journal на $10 млрд через статтю про нібито непристойну листівку, яку він відправив Джеффрі Епштейну.
Раніше Трамп уже намагався судитися з NYT у 2020-му та 2021-му роках – один позов стосувався колонок про зв’язки його кампанії з Кремлем, інший – розслідування його фінансів. Обидва були відхилені судами.
У вересні 2025 року Трамп подав позов про наклеп проти газети The New York Times, вимагаючи $15 млрд компенсації.
