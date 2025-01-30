Meta виплатить Трампу $25 млн за блокування його акаунтів у соцмережах – NYT

Компанія Meta погодилася виплатити президенту Трампу $25 млн для врегулювання позову 2021 року, який він подав у звʼязку із зупиненням дії його акаунтів у Facebook та Instagram після штурму Капітолія 6 січня, пише The New York Times . Трамп подав до суду на Meta та інші технологічні компанії стверджуючи, що вони неправомірно піддали його цензурі.

Ключові факти

В рамках угоди Meta з Трампом приблизно $22 млн підуть на фінансування президентської бібліотеки Трампа, а $3 млн спрямують на оплату судових витрат пана Трампа та інших позивачів, які приєдналися до позову. Meta не визнає правопорушень у рамках угоди.

Крок Meta став значною поступкою з боку великої технологічної компанії та перемогою для Трампа, який раніше критикував платформи соціальних мереж за цензуру, але останнім часом налагодив стосунки з технологічними титанами, зокрема, із Марком Цукербергом, генеральним директором Meta.

Під час телефонної розмови з інвесторами 29 січня, присвяченій квартальним фінансовим результатам Meta, Цукерберг похвалив адміністрацію Трампа за підтримку американських технологічних компаній і «захист наших цінностей». Він додав: «Це буде важливий рік для переосмислення наших відносин із урядами».

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Контекст

Трампа заблокували у Facebook та Instagram після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. У той час генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що Трампа було усунено за провокування насильства та схвалення дій бунтівників.

Meta була однією з перших платформ, що забанили колишнього президента, фактично вилучивши всі його облікові записи з основних соціальних мереж. Спочатку Meta заблокувала профіль Трампа на невизначений термін, але пізніше компанія переглянула це рішення після отримання вказівок від своєї наглядової ради. Правління стверджувало, що заборона на невизначений термін недоречна, і закликало Meta підготувати нову політику, яка регулює шкідливі висловлювання громадських діячів.

У січні 2023 року Meta вирішила відновити облікові записи Трампа, але він продовжував відкрито говорити про несправедливість з боку Цукерберга. Трамп назвав Meta «ворогом народу», а пізніше натякнув, що Цукерберга слід увʼязнити за ймовірне втручання у вибори.

Цукерберг – один із кількох впливових керівників технологічних компаній та венчурних капіталістів, які після критики Трампа, постаралися налагодити із ним стосунки. У листопаді 2024-го Цукерберг та Трамп провели особисту зустріч, згодом Meta пожертвувала $1 млн на інавгурацію президента США, а сам очільник компанії був на ній присутній.