Деталі

У позові, поданому до федерального суду Флориди, юристи політика звинувачують видання в «поширенні неправдивого та наклепницького контенту» й називають його «рупором Демократичної партії».

Позов стосується серії статей, опублікованих у вересні на основі книги журналістів NYT Сюзанни Крейґ та Расса Бюттнера Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success .

. У них, зокрема, згадувалося про фінансову спадщину Трампа, його бізнес та роль у шоу The Apprentice . У документах судового позову ці матеріали називаються «наклепницькими, зловмисними й неправдивими».

. У документах судового позову ці матеріали називаються «наклепницькими, зловмисними й неправдивими». Адвокати Трампа заявили, що NYT систематично атакує політика протягом десятиліть і що останні публікації були «передвиборчим залпом, спрямованим на втручання у вибори».

The New York Times поки що офіційно не прокоментувала новий позов.

Контекст

Це вже четвертий багатомільярдний позов Трампа проти великих американських медіа з березня 2024 року. Раніше ABC News і CBS News погодилися на врегулювання та виплатили йому $16 млн.

У липні він позивався до Wall Street Journal на $10 млрд через статтю про нібито непристойну листівку, яку він відправив Джеффрі Епштейну.

Раніше Трамп уже намагався судитися з NYT у 2020-му та 2021-му роках – один позов стосувався колонок про зв’язки його кампанії з Кремлем, інший – розслідування його фінансів. Обидва були відхилені судами.