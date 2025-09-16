Президент США Дональд Трамп подав позов про наклеп проти газети The New York Times, вимагаючи $15 млрд компенсації, пише FT. Адвокати Трампа заявили, що NYT систематично атакує політика протягом десятиліть.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У позові, поданому до федерального суду Флориди, юристи політика звинувачують видання в «поширенні неправдивого та наклепницького контенту» й називають його «рупором Демократичної партії».
- Позов стосується серії статей, опублікованих у вересні на основі книги журналістів NYT Сюзанни Крейґ та Расса Бюттнера Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success.
- У них, зокрема, згадувалося про фінансову спадщину Трампа, його бізнес та роль у шоу The Apprentice. У документах судового позову ці матеріали називаються «наклепницькими, зловмисними й неправдивими».
- Адвокати Трампа заявили, що NYT систематично атакує політика протягом десятиліть і що останні публікації були «передвиборчим залпом, спрямованим на втручання у вибори».
- The New York Times поки що офіційно не прокоментувала новий позов.
Контекст
Це вже четвертий багатомільярдний позов Трампа проти великих американських медіа з березня 2024 року. Раніше ABC News і CBS News погодилися на врегулювання та виплатили йому $16 млн.
У липні він позивався до Wall Street Journal на $10 млрд через статтю про нібито непристойну листівку, яку він відправив Джеффрі Епштейну.
Раніше Трамп уже намагався судитися з NYT у 2020-му та 2021-му роках – один позов стосувався колонок про зв’язки його кампанії з Кремлем, інший – розслідування його фінансів. Обидва були відхилені судами.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.