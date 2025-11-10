Гендиректор BBC Тім Деві та очільниця BBC News Дебора Тернесс подали у відставку після кількох днів критики через документальний фільм про Дональда Трампа, в якому були виявлені маніпуляції з відео його промови. Синхронна відставка двох ключових керівників шокувала співробітників і загострила кризу в державній телерадіокорпорації, пише FT .

Деталі

BBC готувалася вибачитися перед британськими депутатами за випуск програми Panorama про Трампа, у якій монтажери поєднали уривки з різних частин його виступу 6 січня 2021 року – дня штурму Конгресу США його прихильниками.

У результаті Трампа показали так, ніби він закликав «йти до Капітолію» й «битися до кінця», хоча в оригіналі після цих слів він говорив про «підтримку сенаторів і конгресменів».

Після викриття маніпуляцій Білий дім назвав BBC «ліворадикальною пропагандистською машиною». Сам Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що керівництво корпорації «спіймали на фальсифікації ідеальної промови», назвавши їх «корумпованими і нечесними людьми».

Тім Деві пояснив свою відставку «інтенсивним тиском» і «помилками, за які мусить нести відповідальність керівник». Дебора Тернесс, зі свого боку, зазначила, що скандал навколо Panorama завдав репутаційної шкоди корпорації.

Політики різних таборів по-різному відреагували на події. Консерватори, зокрема Борис Джонсон і Кемі Баденок, звинуватили BBC у «інституційному ухилі» та закликали до «культурної реформи».

Заступник лідера Reform UK Річард Тайс назвав ситуацію «екзистенційною кризою» і вимагав «повного очищення» корпорації. Натомість лідер ліберал-демократів Ед Деві захистив BBC, заявивши, що попри недоліки вона залишається «одним із небагатьох інститутів, які стоять між британськими цінностями та популізмом».

Контекст

Причиною кризи стала внутрішня записка колишнього радника редакційного комітету BBC Майкла Прескотта, який ще у вересні звинуватив корпорацію у серії порушень стандартів – не лише в матеріалі про Трампа, а й у висвітленні війни в Газі та теми прав трансгендерів. Його зауваження, за словами Прескотта, керівництво проігнорувало.

Відставки Деві та Тернесс сталися напередодні складних переговорів уряду і BBC щодо продовження Королівської хартії, за якою працює корпорація. Її чинність спливає у 2027 році, а до кінця цього року уряд має оприлюднити «зелену книгу» про можливі реформи, зокрема у фінансуванні та стратегії залучення аудиторії.