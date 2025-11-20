У четвер, 20 листопада, рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв’язку «Київстар» – без живлення. Водночас станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів «Домашнього інтернету». Про це розповів CEO компанії Олександр Комаров у Facebook .

Деталі

«Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. Пʼять регіональних технологічних центрів на генераторах», – написав Комаров.

Загалом мережа, в дуже великій частині протягом доби, працює на АКБ та генераторах. «На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність», – констатував CEO.

Готуючись до тривалих блекаутів, компанія ще до початку осені зарезервувала 99% мережі «Домашнього інтернету» до 12 годин автономної роботи, для чого встановила понад 80 000 LiFePO4-акумуляторів та інвестувала в це майже 300 млн грн у 2024-2025 роках.

«Таким чином, коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину «бекапу» – під’єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо павербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції», – пояснив Комаров.

В той же час, за його даними, станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів «Домашнього інтернету», а під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був на рівні всього 2%.

«А далі все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються», – описав поточну ситуацію Комаров.

Він закликав клієнтів зробити свою частину роботи для того, щоб забезпечити резервні рішення для мережі, щоб країна залишалась на зв’язку.

Контекст

Після атаки 8 листопада та наступних «Укренерго» щоденно запроваджує обмеження до чотирьох черг, що означає відсутність електропостачання понад 12 годин на добу.

«Київстар» у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн. Окрім того в нього було понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». На початку вересня Комаров повідомив, що у компанії більше 16 000 телеком-сайтів.