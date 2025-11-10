Мінцифри пропонує українцям підключати власні генератори для мобільного зв’язку під час блекаутів: платитимуть до 140 грн за годину. Про це повідомила пресслужба відомства 10 листопада.

Деталі

Учасники проєкту отримують оплату за підключення генератора потужністю від 7,2 кВт — приблизно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи фізична особа заробить близько 1 320 грн, юридична — приблизно1 720 грн.

Щоб долучитися, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0 800 33 63 28 (пн–пт 9:00–18:00). Оператор підбере найближчу базову станцію, узгодить умови та укладе угоду.

Технічне підключення здійснює оператор, а учасник відповідає за обслуговування та заправку генератора.

Мета проєкту — забезпечити українців зв’язком у критичні моменти: викликати швидку, отримати екстрені сповіщення та зв’язатися з рідними. Кожен підключений генератор допомагає підтримувати роботу мобільної мережі під час блекаутів.

Контекст

На 1 лютого 2025 року зв’язок операторів «Київстар», Vodafone і lifecell мав стабільно працювати 10 годин без світла. Такою була вимога Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) від липня 2024-го.

Жоден з операторів не виконав повністю вимоги НЦУ через їх складність, розповідав співрозмовник Forbes Ukraine із одного з операторів. Він спілкувався анонімно, оскільки не уповноважений на офіційні коментарі. Це підтвердив чиновник в одному з відомств, який знайомий із даними компаній про виконання вимог НЦУ.

НЕК «Укренерго» з 8 листопада запровадила нові обмеження електропостачання по всій Україні через наймасштабнішу з початку великої війни атаку на енергосистему. Російські війська вдруге повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, що належить державній компанії «Центренерго».

Росія застосувала безпрецедентну кількість ракет і дронів, які одночасно вдарили по об’єктах, що були відновлені після атак 2024 року. У «Центренерго» заявили, що всі результати багатомісячних ремонтних робіт втрачено остаточно.

Втрата двох ключових ТЕС призвела до значного дефіциту генерації в Харківській та Київській областях, що змусило «Укренерго» запровадити жорсткіші графіки відключень по всій країні.