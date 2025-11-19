Підвищена ставка діє також для генераторів, що живлять базові станції у зоні бойових дій.

Мобільні оператори підвищили компенсацію за годину роботи генераторів, які надають українці під час відключення світла. Для дизельних і бензинових встановили різні тарифи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України 19 листопада.

Деталі

Зміни передбачають підвищення суми компенсації за годину роботи генератора. Підвищена компенсація діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій.

Тепер для дизельних та бензинових генераторів встановлено різні розміри відшкодування.

Дизельний генератор: було 110–140 грн/год → стало 172 грн/год (стандарт) або 197 грн/год (підвищене для зон бойових дій).

Бензиновий генератор: стало 287 грн/год (стандарт) або 330 грн/год (підвищене для зон бойових дій).

На сьогодні подано вже понад 100 заявок на участь у проєкті, розповіла Надіїя Бабич, начальниця відділу розвитку мобільного зв’язку Мінцифри. Від підвищення тарифу кількість заявок, ймовірно, збільшуватиметься. «Були випадки, коли деяких людей попередні умови не влаштовували, тому ми навіть плануємо перетелефонувати тим, хто раніше відмовлявся, і обговорити нові умови співпраці», – зазначила вона.

«Генератор зв’язку» – соціальний проєкт, який запустили 10 листопада. Його мета не заробіток, а підтримка стабільного зв’язку під час блекаутів, наголосили в Мінцифри. Власники генераторів заправляють та обслуговують обладнання самостійно, а мобільні оператори відшкодовують витрати на пальне та технічне обслуговування.

Контекст

На 1 лютого 2025 року зв’язок операторів «Київстар», Vodafone і lifecell мав стабільно працювати 10 годин без світла. Такою була вимога Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) від липня 2024-го.

Жоден з операторів не виконав повністю вимоги НЦУ через їх складність, розповідав співрозмовник Forbes Ukraine одного з операторів. Він спілкувався анонімно, оскільки не уповноважений на офіційні коментарі. Це підтвердив чиновник в одному з відомств, який знайомий із даними компаній про виконання вимог НЦУ.

НЕК «Укренерго» з 8 листопада запровадила нові обмеження електропостачання по всій Україні через наймасштабнішу з початку великої війни атаку на енергосистему. Російські війська вдруге повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, що належить державній компанії «Центренерго».

Росія застосувала безпрецедентну кількість ракет і дронів, які одночасно вдарили по об’єктах, що були відновлені після атак 2024 року. У «Центренерго» заявили, що всі результати багатомісячних ремонтних робіт втрачено остаточно.

Втрата двох ключових ТЕС призвела до значного дефіциту генерації в Харківській та Київській областях, що змусило «Укренерго» запровадити жорсткіші графіки відключень по всій країні.