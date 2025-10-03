За час повномасштабного вторгнення більшість українців помітили зростання корупції: 71% вважають, що її рівень підвищився, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного протягом 19 – 28 вересня.
Деталі
- 20% не бачать змін, і лише 5% вважають, що корупції стало менше.
- У всіх регіонах України більшість населення вважають, що рівень корупції зріс. Хоча серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, оцінки трохи кращі, але і серед них більшість вважають, що рівень корупції за час повномасштабної війни зріс.
- У самому КМІС кажуть: чи корупція справді зростає – питання складніше, ніж здається.Там нагадують: уже понад 20 років вони проводять дослідження «Стан корупції в Україні» – востаннє його робили у 2024-му. І за багатьма показниками рівень корупції, навпаки, знижується.
- «Але ми вивчаємо і сприйняття, і особистий досвід людей. І цей досвід – це не контакти з вищою владою, а зазвичай з побутовим рівнем», – зазначають у КМІС. Тут і виникає парадокс: коли люди говорять про корупцію – часто мають на увазі політиків, чиновників високого рівня. А от побутову корупцію українці толерують. У КМІС підкреслюють: суб’єктивне сприйняття теж дуже важливе. Соціологи наголошують – віра в те, що «скрізь корупція», може мати не менш реальні наслідки, ніж сама корупція.
- «Тому не можна ігнорувати (навіть якщо виявиться, що об’єктивно це не так), що так багато українців вважають, що за час вторгнення рівень корупції зріс», – говорять соціологи.
Контекст
Дослідження охоплювало дорослих мешканців підконтрольної території України (без окупованих регіонів і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року). Опитування проводилося телефоном (CATI) за випадковою вибіркою мобільних номерів, загалом опитано 1029 респондентів. Запитання про сприйняття змін у рівні корупції під час повномасштабного вторгнення було додане на замовлення ГО «Форум».
За стандартних умов статистична похибка опитування не перевищує ±4,1% для результатів, близьких до 50% (з імовірністю 95% та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3). Однак в умовах війни можливе додаткове систематичне відхилення, пов’язане зі складністю збору даних.
