За час повномасштабного вторгнення більшість українців помітили зростання корупції: 71% вважають, що її рівень підвищився, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного протягом 19 – 28 вересня.

Деталі

20% не бачать змін, і лише 5% вважають, що корупції стало менше.

У самому КМІС кажуть: чи корупція справді зростає – питання складніше, ніж здається.Там нагадують: уже понад 20 років вони проводять дослідження «Стан корупції в Україні» – востаннє його робили у 2024-му. І за багатьма показниками рівень корупції, навпаки, знижується.

«Але ми вивчаємо і сприйняття, і особистий досвід людей. І цей досвід – це не контакти з вищою владою, а зазвичай з побутовим рівнем», – зазначають у КМІС. Тут і виникає парадокс: коли люди говорять про корупцію – часто мають на увазі політиків, чиновників високого рівня. А от побутову корупцію українці толерують. У КМІС підкреслюють: суб’єктивне сприйняття теж дуже важливе. Соціологи наголошують – віра в те, що «скрізь корупція», може мати не менш реальні наслідки, ніж сама корупція.

«Тому не можна ігнорувати (навіть якщо виявиться, що об’єктивно це не так), що так багато українців вважають, що за час вторгнення рівень корупції зріс», – говорять соціологи.

Контекст

Дослідження охоплювало дорослих мешканців підконтрольної території України (без окупованих регіонів і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року). Опитування проводилося телефоном (CATI) за випадковою вибіркою мобільних номерів, загалом опитано 1029 респондентів. Запитання про сприйняття змін у рівні корупції під час повномасштабного вторгнення було додане на замовлення ГО «Форум».

За стандартних умов статистична похибка опитування не перевищує ±4,1% для результатів, близьких до 50% (з імовірністю 95% та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3). Однак в умовах війни можливе додаткове систематичне відхилення, пов’язане зі складністю збору даних.