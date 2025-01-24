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Населення та бізнес називають корупцію другою проблемою країни і помітили її зростання – дослідження НАЗК

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Більшість населення (79,4%) і бізнесу (76%) вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем країни. На першому місці – збройна агресія Росії. Про це свідчать результати дослідження Національного агентства із питань запобігання корупції (НАЗК).

Ключові факти

  • Таким чином корупція увійшла до топ-3 суспільних проблем в Україні. На першому місці – війна Росії проти України – так вважає 92,3% населення і 95,7% бізнесу. На другому місці залишилася корупція – так вважає 79,4% населення і 76% бізнесу. Водночас проблема, яка посіла третє місце, відрізняється, для населення це висока вартість життя і низькі доходи (67,5%), а для бізнесу – міграція населення (69,2%)
Населення та бізнес називають корупцію другою проблемою країни і помітили її зростання – дослідження НАЗК /Фото 1

Інфографіка: НАЗК

Населення та бізнес називають корупцію другою проблемою країни і помітили її зростання – дослідження НАЗК /Фото 2

Інфографіка: НАЗК

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  • Як населення, так і підприємці вважають політичну корупцію найсерйознішим типом корупції.
  • Найкорумпованішою сферою на думку населення є судова система, бізнес вважає, що це митниця.
  • Респонденти відзначили суттєве зростання рівня корупції, хоча бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення. Згідно із дослідженням, 69,1% населення (+7,9 в. п. до 2023 року (61,2%) і 57% бізнесу повідомили про зростання рівня корупції в Україні за останні 12 місяців (+10,7 в. п. до 2023 року (46,3%).
Населення та бізнес називають корупцію другою проблемою країни і помітили її зростання – дослідження НАЗК /Фото 3

Інфографіка: НАЗК

Контекст

Дослідження проведене соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та включає результати опитування двох груп респондентів – населення і представників бізнесу.

Воно проводилось у вересні – листопаді 2024 року методом особистих інтерв’ю з населенням, було опитано 2488 респондентів (максимальна похибка ±2%), також методом телефонних інтерв’ю з 1206 представниками бізнесу (максимальна похибка ±3%).

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