Індекс сприйняття корупції. Україна погіршила показники після відчутного покращення у 2023-му

За результатами минулого року Україна втратила один бал в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CРІ), повідомляє Transparency International 11 лютого. Отже, після відчутного покращення на три бали у 2023-му з теперішніми 35 Україна знову відкочується в боротьбі з корупцією.

Ключові факти

Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції. У новому дослідженні Transparency International Україна посідає 105-те місце поміж 180 країн.

Так само 35 балів за результатами цьогорічного дослідження має Сербія. На один бал Україну випереджає Домініканська Республіка, тоді як на бал менше набрали Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд і Туреччина.

Отже, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов’язань.

Інфографіка: Transparency International Ukraine

За даними Transparency International, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації.

«Втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося», – наголошує організація.

Інфографіка: Transparency International Ukraine Інфографіка: Transparency International Ukraine Попередній слайд Наступний слайд

З-поміж сусідів Україна і надалі випереджає Росію, яка у 2024 році втратила аж чотири бали і з 22 балами посідає 154-ту позицію. Так само продовжує падіння Білорусь – торік втратила чотири бали і тепер з 33 балами знаходиться на 114-й сходинці.

З-поміж західних сусідів покращити свої позиції загалом вдалося лише Молдові – 43 бали, 76-те місце. Другий рік поспіль не змінюється показник Румунії – 46 балів, 65-те місце. А всі інші країни погіршили свої позиції: по одному балу втратили Польща (53 бали, 53-тє місце) й Угорщина (41 бал, 82-ге місце), аж п’ять балів втратила Словаччина (49 балів, 59-те місце). Отже, не лише Україна, а і її сусіди, крім Молдови і Румунії, за 2024 рік здебільшого погіршили свої показники в Індексі сприйняття корупції.

«Мінус один бал – це все ще зміна в межах похибки, проте і такий результат має дуже важливе значення. Таке просідання може свідчити про певний застій у питанні боротьби з корупцією, навіть попри активні законодавчі та урядові дії, реалізовані торік», – заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Про CРІ

Більшість досліджень Індексу сприйняття корупції враховують події в динаміці, орієнтуючись на дані за останні два роки. Тож результати, отримані Україною, варто проєктувати не лише на 2024-й, а й на 2023 рік. Серед подій, які вплинули негативно: скандали із закупівлями Міноборони, закупівлями енергообладнання, в питаннях відбудови тощо. Події, які вплинули позитивно: робота органів антикорупційної екосистеми НАБУ, САП і ВАКС, оновлення законодавства про оборонні закупівлі тощо.

Контекст

Минулого року Україна отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції і посіла 104-те місце поміж 180 країн. Зростання на три бали стало одним із найкращих результатів за минулий рік у світі.

В останньому дослідженні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) більшість населення (79,4%) і бізнесу (76%) вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем країни. На першому місці – збройна агресія Росії. Вони звернули увагу на суттєве зростання рівня корупції, хоча бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення. Згідно із дослідженням, 69,1% населення (+7,9 в.п. до 2023 року (61,2%) і 57% бізнесу повідомили про зростання рівня корупції в Україні за останні 12 місяців (+10,7 в.п. до 2023 року (46,3%).