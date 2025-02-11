Індекс сприйняття корупції. Україна погіршила показники після відчутного покращення у 2023-му

За результатами минулого року Україна втратила один бал в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CРІ), повідомляє Transparency International 11 лютого. Отже, після відчутного покращення на три бали у 2023-му з теперішніми 35 Україна знову відкочується в боротьбі з корупцією.
Ключові факти
- Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції. У новому дослідженні Transparency International Україна посідає 105-те місце поміж 180 країн.
- Так само 35 балів за результатами цьогорічного дослідження має Сербія. На один бал Україну випереджає Домініканська Республіка, тоді як на бал менше набрали Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд і Туреччина.
- Отже, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі. Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов’язань.
- За даними Transparency International, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації.
- «Втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося», – наголошує організація.
- З-поміж сусідів Україна і надалі випереджає Росію, яка у 2024 році втратила аж чотири бали і з 22 балами посідає 154-ту позицію. Так само продовжує падіння Білорусь – торік втратила чотири бали і тепер з 33 балами знаходиться на 114-й сходинці.
- З-поміж західних сусідів покращити свої позиції загалом вдалося лише Молдові – 43 бали, 76-те місце. Другий рік поспіль не змінюється показник Румунії – 46 балів, 65-те місце. А всі інші країни погіршили свої позиції: по одному балу втратили Польща (53 бали, 53-тє місце) й Угорщина (41 бал, 82-ге місце), аж п’ять балів втратила Словаччина (49 балів, 59-те місце). Отже, не лише Україна, а і її сусіди, крім Молдови і Румунії, за 2024 рік здебільшого погіршили свої показники в Індексі сприйняття корупції.
- «Мінус один бал – це все ще зміна в межах похибки, проте і такий результат має дуже важливе значення. Таке просідання може свідчити про певний застій у питанні боротьби з корупцією, навіть попри активні законодавчі та урядові дії, реалізовані торік», – заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.
Про CРІ
Більшість досліджень Індексу сприйняття корупції враховують події в динаміці, орієнтуючись на дані за останні два роки. Тож результати, отримані Україною, варто проєктувати не лише на 2024-й, а й на 2023 рік. Серед подій, які вплинули негативно: скандали із закупівлями Міноборони, закупівлями енергообладнання, в питаннях відбудови тощо. Події, які вплинули позитивно: робота органів антикорупційної екосистеми НАБУ, САП і ВАКС, оновлення законодавства про оборонні закупівлі тощо.
Контекст
Минулого року Україна отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції і посіла 104-те місце поміж 180 країн. Зростання на три бали стало одним із найкращих результатів за минулий рік у світі.
В останньому дослідженні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) більшість населення (79,4%) і бізнесу (76%) вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем країни. На першому місці – збройна агресія Росії. Вони звернули увагу на суттєве зростання рівня корупції, хоча бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення. Згідно із дослідженням, 69,1% населення (+7,9 в.п. до 2023 року (61,2%) і 57% бізнесу повідомили про зростання рівня корупції в Україні за останні 12 місяців (+10,7 в.п. до 2023 року (46,3%).
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