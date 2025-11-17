Курс біткоїна впав нижче рівня закриття минулого року та фактично втратив понад 30% зростання, здобутого з початку 2025-го. Після рекорду в жовтні ринок перейшов у фазу різкого охолодження на тлі падіння попиту з боку інституцій та загального risk-off на фінансових ринках, пише Bloomberg .

Деталі

Напередодні ціна Bitcoin просіла нижче $93 714, опустившись під рівень закриття 2023 року – тоді ринки росли на тлі перемоги Дональда Трампа. 6 жовтня біткоїн встановив історичний максимум у $126 251, але вже за чотири дні почав стрімко втрачати позиції після несподіваних заяв Трампа щодо тарифів, які сколихнули глобальні ринки.

Вранці 17 листопада біткоїн частково відіграв падіння й торгувався на рівні $94 869.

Крипторинок першим відреагував на масовий перехід інвесторів у безпечні активи, зазначив Маттью Хоґан, CIO Bitwise Asset Management. За останній місяць ключові покупці – від ETF-менеджерів до корпоративних казначейств – фактично поставили інвестиції на паузу. Це позбавило Bitcoin потужних потоків, які раніше підтримували рекордні ралі.

Протягом року інституції стали опорою зростання: сукупні ETF зібрали понад $25 млрд, а активи в них сягали $169 млрд. Але ця підтримка слабшає. За оцінкою аналітика Nansen Джейка Кенніса, поточний розпродаж – результат поєднання фіксації прибутку довгостроковими інвесторами, відтоку коштів інституцій, макроневизначеності та ліквідацій маржинальних позицій.

Колись символ корпоративного біткоїн-ентузіазму – компанія Майкла Сейлора Strategy Inc. – тепер торгується майже на рівні вартості власного криптоактиву. Інвестори більше не готові платити премію за його агресивну модель використання боргу для купівлі BTC, зазначає агентство.

Падіння крипторинку супроводжується погіршенням настроїв серед роздрібних інвесторів. «Роздріб не хоче переживати ще одну 50-відсоткову просадку, тому виходить з ринку наперед», каже Хоґан, який водночас вважає спад можливістю для купівлі.

Психологічний удар від жовтневих рекордних ліквідацій досі стримує великих учасників, каже аналітик Pepperstone Кріс Вестон. Найбільше просідання торкнулося дрібніших токенів: індекс MarketVector нижньої половини топ-100 активів упав приблизно на 60% від початку року.

Аналітики вказують, що циклічність для крипто – норма, але зараз відчувається дефіцит природних драйверів зростання.

Контекст

Крипторинок переживає одну з найглибших корекцій року після піку жовтня. На фоні волатильності глобальних ринків та активізації тарифної політики адміністрації Трампа інвестори переходять до обережніших стратегій.

Bitcoin, який становить близько 60% капіталізації крипторинку ($3,2 трлн), залишається барометром настроїв у секторі. Його нинішнє падіння відбувається на тлі скорочення інституційного інтересу, розвороту в технологічних акціях і відсутності короткострокових драйверів, що могло б повернути ринок до зростання.