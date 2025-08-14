Вранці 14 серпня біткоїн вперше подолав позначку $124 200. Курс найпопулярнішої криптовалюти у світі перевершив липневий рекорд у $123 000 завдяки очікуваному пом’якшенню монетарної політики ФРС, інституційним інвестиціям та фінансовим реформам адміністрації Дональда Трампа, пише Reuters .

Деталі

Ціна Bitcoin у четвер зросла на 0,9% – до $124 200, курс Ethereum піднявся до $4780 – найвищого рівня з кінця 2021 року. На 11:00 курс дещо відкотився. Біткоїн торгується на рівні близько $122 000, ефіріум – $4750.

Аналітик IG Тоні Сайкамор вважає, що стабільне закріплення вище $125 000 може підштовхнути біткоїн до $150 000. З початку 2025 року криптовалюта зросла майже на 32% після низки регуляторних перемог, включно з допуском криптоактивів у пенсійні рахунки та ухваленням правил для стейблкоїнів.

Наступне засідання ФРС, на якому можуть ухвалити рішення про зниження процентної ставки, заплановане на 16–17 вересня 2025 року. Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що є висока ймовірність зниження ставки на 0,5% (50 базисних пунктів) з огляду на переглянуті економічні дані, що вказують на слабше зростання.

Ринкова капіталізація криптосектору зросла з $2,5 трлн у листопаді 2024 року, коли Трамп виграв вибори, до понад $4,18 трлн у серпні 2025-го. Нові регуляторні зміни, включно з реформами SEC, відкривають шлях до ширшого використання криптовалют у США.

Попри торгові війни Дональда Трампа, крипторинок демонструє стійке зростання, що свідчить про зміцнення позицій цифрових активів в американській економіці.

Контекст

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року стала каталізатором зростання крипторинку. Його обіцянки створити стратегічний біткоїн-резерв США та використовувати біткоїн для погашення національного боргу підняли ціну біткоїна вище $100 000. У 2025 році Трамп активно просуває криптовалюти як частину економічної стратегії, що стимулює ринковий оптимізм.

Трамп запустив власний мемкоїн TRUMP, який зріс на 180% за лічені години після випуску. Цей токен став символом його підтримки криптовалют і привернув увагу роздрібних інвесторів, хоча й викликав дискусії щодо спекулятивного характеру.

Прокриптовалютні заяви Трампа посилюють довіру до криптовалют як до легітимного класу активів. А його ініціативи щодо зменшення регуляторного тиску на криптоіндустрію сприяють залученню нових гравців.

У 2025 році ринок криптовалют зазнав потужного зростання завдяки участі великих фінансових установ. Наприклад, iShares Bitcoin Trust ETF від BlackRock залучив понад $57,4 млрд, а BitMine став найбільшим інституційним інвестором в Ethereum із активами на $4,96 млрд. Такі компанії, як MicroStrategy, BlackRock, Fidelity та Goldman Sachs, активно розширюють свої портфелі, включаючи біткоїн та альткоїни, що підвищує довіру до ринку.