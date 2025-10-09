Люксембург став першою країною єврозони, чий суверенний фонд інвестував у біткоїн. Фонд національного багатства (FSIL) спрямував 1% своїх активів у біткоїн-ETF – біржові фонди, що інвестують у криптовалюту. Про це 9 жовтня пише Coindesk із посиланням на міністра фінансів Люксембургу Жиля Рота.

Деталі

Інвестиція в біткоїн стала можливою завдяки новій стратегії FSIL, затвердженій урядом у липні 2025 року.

«Ця інвестиція відображає визнання зростаючої стабільності біткоїна як нового класу активів і підкреслює лідерство Люксембургу у сфері цифрових фінансів», – пояснив Боб Кіффер, директор скарбниці Люксембургу.

Кіффер зазначив, що одні можуть вважати інвестицію в 1% занадто скромною чи запізнілою, тоді як інші – ризикованою та спекулятивною. Проте правління FSIL вважає, що такий обсяг інвестицій є оптимальним з огляду на профіль фонду і сигналізує про довіру до довгострокового потенціалу біткоїна.

Водночас він наголосив, що це рішення підходить саме для FSIL і може не відповідати стратегіям інших інвесторів.

Контекст

Деякі європейські країни, як-от Фінляндія, Грузія та Велика Британія, також володіють біткоїнами, але їхні запаси здебільшого походять із конфіскацій, пов’язаних із кримінальними справами, за даними Bitbo. Винятком є Грузія, яка не входить до єврозони і придбала 66 BTC саме з інвестиційною метою.

Люксембург, невелика європейська країна з населенням близько 680 000 осіб, створив свій суверенний фонд у 2014 році для забезпечення фінансових резервів для майбутніх поколінь. Наразі активи фонду становлять $730 млн, більша частина яких традиційно вкладена в облігації.