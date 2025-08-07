За останні 12 місяців через блокчейн пройшло $33 трлн. Це майже втричі більше, ніж через Visa, та у 20 разів більше, ніж через PayPal. Стейблкоїни вже стали новим інфраструктурним шаром для глобальних платежів. Реальність чи черговий тимчасовий сплеск? Керуючий партнер криптовалютного фонду Majinx Capital Руслан Линник аналізує останні новини індустрії

США зробили крок, що змінює фінансову архітектуру: закони GENIUS і CLARITY вивели стейблкоїни й ключові криптоактиви з правової «сірої зони», визнавши їх цифровими доларами і товарами.

Банки й корпорації отримали легальний доступ до інструментів Web3. Фонди – чіткі правила для інвестицій в ETF. Інституційний капітал – зелене світло для входу на ринок.

Фінансові гіганти вже адаптуються. PayPal приймає понад 100 криптовалют, Visa й Mastercard запускають стейблкоїн-інтеграції. Білий дім формує стратегічний резерв у 200 000 BTC. Фінансова інфраструктура змінюється вже зараз.

Як це вплине на вартість криптовалют?

Регуляторні зміни на крипторинку

Після років «регуляторних сутінків» Конгрес і Білий дім майже одночасно ухвалили три ключові закони. Це регуляторна революція США у сфері криптовалют.

GENIUS Act визнає стейблкоїни «цифровими доларами». Він почне діяти восени-взимку 2025-го. CLARITY Act вносить Bitcoin і Ethereum у перелік «товарів», як золото чи пшениця. Anti-CBDC Act забороняє уряду запускати власний «цифровий долар» без схвалення Конгресу. Це захищає ринок приватних стейблкоїнів від державної монополії.

30 липня 2025-го Білий дім також оприлюднив 166-сторінковий звіт, у якому «зшив» ці закони та указ про Bitcoin-резерв у єдину криптовалютну стратегію США. Так він закріпив за собою роль головного бенефіціара Web3-економіки.

Що це дає бізнесу та ринку? Банки й фінтех-компанії тепер можуть легально випускати, зберігати й розраховуватися стейблкоїнами. Фонди й пенсійні плани отримали зрозумілі правила для інвестицій у BTC- і ETH-ETF.

Для США це обернулося не лише новою платіжною інфраструктурою, а й додатковим попитом на американські облігації. Емітенти на кшталт Tether і Circle вже тримають близько $128 млрд у коротких T-Bills, що підняло їх до топ-20 власників держборгу США.

Топ-20 власників держборгу США

Середній щотижневий обіг стейблкоїнів у 2025-му – $521 млрд. Обсяг транзакцій за останні 12 місяців перевищив Visa.

Бізнес і приватні особи дедалі частіше використовують стейблкоїни як основний інструмент для великих переказів, особливо в сегменті B2B і міжнародних транзакцій.

За останні 12 місяців через блокчейн пройшло $33 трлн

Причини очевидні. Криптовалютні платежі обходяться значно дешевше. Наприклад, комісія в сервісі PayPal «Pay with Crypto» становить 0,99%, тоді як традиційні карткові платіжні системи беруть у середньому 2,9%.

Інша перевага – швидкість і доступність. Транзакції зі стейблкоїнами відбуваються цілодобово, без вихідних і свят, і не потребують кореспондентських банків. Це те, чого досі не можуть забезпечити класичні системи на кшталт SWIFT чи ACH.

Як реагують карткові гіганти? Visa у другому кварталі 2025-го провела приблизно $200 млн розрахунків через стейблкоїни (USDC) і відкрито заявила, що готує масштабніший запуск одразу після повного введення законів GENIUS та CLARITY у США.

Mastercard у квітні 2025-го оголосила про повну підтримку стейблкоїнів у своїй мережі. У партнерстві з Circle, OKX, Paxos і Nuvei компанія дає змогу понад 150 млн торговців приймати й відправляти платежі в USDC чи інших «цифрових доларах» так само легко, як і карткою.

Прогнози вартості криптовалют у 2025 році

Сумарна капіталізація ринку досягнула $4 трлн 18 липня 2025-го після ухвалення GENIUS Act, за даними Reuters. Bloomberg пише, що при подальшому ралі альткоїнів і стабільних ETF-притоках ринок може наблизитися до $6 трлн у «бичачому» сценарії 2025-го.

Сумарна капіталізація ринку досягнула $4 трлн 18 липня 2025-го після ухвалення GENIUS Act

Усі великі банки, фонди та аналітики публікують нові цілі на поточний цикл. Нижче – діапазон очікувань. Для Bitcoin – від $200 000 до $180 000 на кінець 2025-го, а для Ethereum – $8000–10 000.

Окремі гравці виходять за межі консенсусу: Cantor Fitzgerald говорить про потенціал вище $300 000 за BTC, тоді як Standard Chartered зберігає поміркований погляд на ETH – близько $4000. JP Morgan оцінює, що Solana зможе вирости до $500–600, коли SEC схвалить перший SOL-ETF.

Прогнози вартості криптовалют у 2025 році

Класичний чотирирічний цикл більше не задає темп ринку. Вплив халвінгу щоразу менший. Поточні ставки стимулюють ризикові активи, а не душать їх, як у 2018–2022 роках. Головні драйвери – багаторічний потік в ETF, пенсійні фонди, державні резерви та великі гравці з Волл-стріт, які працюють із децентралізованими фінансовими інструментами.

Усе це не залишає місця для глибоких криптовалютних зим. 2026-й може стати роком плавного росту без гіперболічних ривків, коли ефект нових законів і ETF-потоків розкриється повністю.

Позитивний імпульс очевидний, але крипта залишається волатильною. Її варто розглядати як елемент диверсифікації. Визначайте чітку частку портфеля, дотримуйтеся ризик-менеджменту й пам’ятайте: корекції – нормальна частина ринку, вони відбуваються регулярно.