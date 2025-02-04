Бізнес у січні погіршив оцінки своєї діяльності через сезонні фактори – НБУ

У січні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 41.0, залишившись на рівні аналогічного місяця 2024 року, повідомила пресслужба НБУ. Традиційно у січні бізнес знижує оцінки ділової активності через сезонні фактори. Індекс варіюється в діапазоні від 0 до 100, причому показники вище 50 свідчать про позитивні очікування бізнесу.
Деталі
- На оцінки підприємств усіх секторів негативно вплинули складна безпекова ситуація, нестача інвестицій у виробничий капітал, дефіцит енергоресурсів і робочої сили, зростання виробничих витрат, інфляція та девальвація. Позитивний вплив мали стійкий споживчий попит і значні обсяги міжнародної фінансової допомоги.
- Промисловість: Підприємства сектора оцінили свою діяльність стриманіше через руйнування виробничих потужностей, дефіцит інвестицій та збільшення витрат. Секторальний індекс у січні склав 42.0 порівняно з 43.7 у січні 2024 року. Послаблення очікувань спостерігалося щодо обсягів виробництва та нових замовлень, включно з експортними.
- Торгівля: Оцінки ділової активності у січні традиційно нижчі, ніж в інші місяці. Секторальний індекс становив 40.0, що перевищує показник січня 2024 року (38.9). Очікувалося зниження товарообігу та закупівель товарів, водночас респонденти покращили оцінки обсягів залишків товарів.
- Сфера послуг: Підприємства послабили оцінки своїх перспектив через сезонний фактор і зростання виробничих витрат. Секторальний індекс становив 41.1 порівняно з 40.4 у січні 2024 року. Очікувалося скорочення обсягів наданих послуг та нових замовлень.
- Будівництво: Підприємства втретє поспіль дали найстриманіші оцінки своїх результатів через сезонність та дефіцит кваліфікованих кадрів. Секторальний індекс становив лише 37.2 порівняно з 31.9 у січні 2024 року. Очікувалося зниження обсягів будівництва та закупівлі матеріалів.
- У секторах промисловості, будівництва та послуг частка респондентів, які прогнозують зростання цін на власну продукцію, залишилася майже незмінною. У торгівлі спостерігалося значне зменшення таких прогнозів на тлі сезонних розпродажів.
- Ринок праці: Ситуація залишалася складною. Усі сектори прогнозували скорочення працівників, найсуттєвіше – у будівництві. Водночас у сфері послуг очікувалося уповільнення темпів скорочення персоналу.
Контекст
Опитування підприємств проводилося з 6 до 23 січня 2025 року і охопило 519 компаній. Серед респондентів 43,7% представляли промисловість, 26,6% – сферу послуг, 24,5% – торгівлю, а 5,2% – будівництво. За розміром бізнесу: 29,7% становили великі підприємства, 28,3% – середні, 42,0% – малі.
Щодо зовнішньоекономічної діяльності, 33,1% підприємств здійснюють експортно-імпортні операції, 9,2% – лише експорт, 18,7% – лише імпорт, тоді як 38,9% не мають зовнішньоекономічної активності.
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