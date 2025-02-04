Бізнес у січні погіршив оцінки своєї діяльності через сезонні фактори – НБУ

У січні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 41.0, залишившись на рівні аналогічного місяця 2024 року, повідомила пресслужба НБУ. Традиційно у січні бізнес знижує оцінки ділової активності через сезонні фактори. Індекс варіюється в діапазоні від 0 до 100, причому показники вище 50 свідчать про позитивні очікування бізнесу.