Бізнес у грудні дещо покращив виробничі показники, головна проблема – нестача кадрів. Опитування ІЕД

У грудні українські підприємства дещо покращили виробничі показники, зберігаючи позитивні очікування. Однак нестача кадрів і небезпечні умови роботи залишаються основними проблемами. Про це свідчать результати 32-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів у грудні серед 470 промислових підприємств. 53% підприємств працюють на повну або близьку до повної потужність, зазначали аналітики.

Деталі

Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) у грудні не змінився і залишився на рівні 0,16. Більшість середніх і малих компаній показали зниження темпів відновлення, великі – демонструють зростання, зазначили аналітики.

Агрегований Показник Перспектив Промисловості (АППП) зменшився до 0,07 порівняно з 0,08 у листопаді. Це свідчить про збільшення невизначеності у короткостроковій перспективі, зокрема серед експортерів, говорять в ІЕД. Однак 80,9% бізнесів не планують скорочення виробництва протягом найближчих двох років.

Виробничі показники в грудні покращились: 25,2% підприємств збільшили виробництво порівняно з 20,9% у листопаді. Проте у перспективі 3-4 місяців, частка тих, хто планує збільшення виробництва, зменшилась з 33,3% до 29,6%.

Проблема нестачі кваліфікованих працівників зменшилась, про що заявили 51,6% опитаних порівняно з 55,5% у листопаді.

Для 61% опитаних підприємств основна перешкода – кадрові проблеми через призов та виїзд співробітників за кордон.

На другому місці – ситуація з безпекою на підприємствах: 55% опитаних зазначили, що робота небезпечна, однак цей показник залишився на рівні попередніх місяців.

51% підприємств назвали головною проблемою для бізнесу перебої з електро-, водо- або теплопостачанням. Ця перешкода з грудня вийшла на третє місце. На четвертому – зростання цін на сировину та матеріали (42%).

82,8% підприємств не планують змін у кадрових питаннях. Водночас частка тих, хто найматиме працівників, зменшилась з 14,1% до 11,8%. Проте, з 4,2% до 10,3% зросла частка підприємств, які планують відправити працівників у вимушені відпустки.

У грудневому опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД взяли участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України.

Контекст

У грудні 2024 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від НБУ знизився до 45,9 порівняно з 47,2 у листопаді, що свідчить про подальше послаблення оцінок ділової активності бізнесу. Для порівняння, у грудні 2023 року цей показник становив 45,7.

Негативний вплив на оцінки підприємств усіх секторів мали погіршення безпекової ситуації, зростання обстрілів енергетичної інфраструктури та тривале відновлення її роботи. До цього додалися зростання витрат на оплату праці, енергозабезпечення та логістику, пришвидшення інфляції, зниження інвестиційного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів та сезонні фактори.