Бізнес у грудні продовжив погіршувати оцінки своєї діяльності – НБУ

У грудні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 45,9 порівняно з 47,2 у листопаді, повідомила пресслужба НБУ 2 січня. Таким чином, бізнес продовжив послаблювати оцінки ділової активності. Для порівняння: у грудні 2023 року ІОДА становив 45,7.

Значення індексу коливається від 0 до 100. Очікування бізнесу є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень (50).