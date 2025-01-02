Бізнес у грудні продовжив погіршувати оцінки своєї діяльності – НБУ

У грудні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 45,9 порівняно з 47,2 у листопаді, повідомила пресслужба НБУ 2 січня. Таким чином, бізнес продовжив послаблювати оцінки ділової активності. Для порівняння: у грудні 2023 року ІОДА становив 45,7.
Значення індексу коливається від 0 до 100. Очікування бізнесу є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень (50).
Ключові факти
- На оцінки підприємств усіх секторів негативно вплинули погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об’єктів та їх тривале відновлення, подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергозабезпечення та логістику, пришвидшення інфляції, зниження інвестиційного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність.
- Підприємства торгівлі на відміну від попереднього місяця стримано оцінили результати своєї ділової активності, зважаючи на складну безпекову ситуацію та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у грудні становив 49,9 (у листопаді – 51,4, у грудні 2023 року – 46,9).
- Підприємства промисловості стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у грудні становив 44,6 (у листопаді – 46,7, у грудні 2023 року – 46,9).
- Підприємства сфери послуг теж дещо послабили оцінки щодо своїх економічних перспектив на тлі значних перебоїв з енергопостачанням, дефіциту кваліфікованих кадрів та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс становив 44,5 у грудні (у листопаді – 44,8, у грудні 2023 року – 44,0).
- Підприємства будівництва вдруге поспіль надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, а також зниження інвестиційного попиту: секторальний індекс у грудні становив 43,4 порівняно з 43,6 у листопаді (у грудні 2023 року – 42,1).
- Підприємства будівництва та сфери послуг очікували посилення темпів зростання закупівельних цін, а також цін і тарифів на власну продукцію чи послуги, натомість респонденти промисловості та торгівлі спрогнозували їх послаблення.
- Ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом’якшилися. Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг очікували сповільнення темпів скорочення персоналу, а промисловці спрогнозували їх незначне прискорення.
Контекст
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 грудня 2024 року. В опитуванні взяли участь 508 підприємств. Серед опитаних підприємств 44,1% – компанії промисловості, 26,4% – сфери послуг, 24,6% – торгівлі, 4,9% – будівництва; 29,3% респондентів – великі підприємства, 28,5% – середні, 42,1% – малі.
33,5% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,1% – лише експортні, 18,7% – лише імпортні, 38,8% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.
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