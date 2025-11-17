Платіжний сервіс Flatpay, що працює з малим і середнім бізнесом, залучив €145 млн і вперше перевищив оцінку €1,5 млрд. Компанія пришвидшує експансію в Європі та робить ставку на стрімке зростання доходів, хоча поки що залишається збитковою, пише TechCrunch.
Деталі
- Flatpay, яка пропонує компаніям карткові термінали та POS-системи з фіксованою комісією за транзакції, стала одним із наймолодших європейських фінтех-єдинорогів. За три роки після запуску її оцінили у €1,5 млрд ($1,75 млрд), а база клієнтів зросла з 7000 у квітні 2024 року до близько 60 000 зараз.
- CEO та співзасновник Сандер Янца-Йенсен заявив у коментарі TechCrunch, що Flatpay у жовтні перетнула позначку €100 млн річного повторюваного доходу (ARR), і цей показник збільшується майже на €1 млн щодня.
- На 2026 рік компанія ставить амбітну мету – зростання ARR до €400–500 млн. Для фінансування масштабування Flatpay залучила €145 млн у новому раунді від AVP Growth, Smash Capital і Dawn Capital. Раніше до інвесторів приєднувався німецький футболіст Маріо Ґетце.
- Нові кошти підуть на посилення присутності в шести чинних країнах – Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії та Великій Британії - та на вихід на один-два нові ринки вже наступного року. Хоча компанія не називає напрямки, вакансії натякають на потенційний старт у Нідерландах.
- Flatpay активно нарощує команду: зараз вона налічує 1500 співробітників і має намір подвоїти штат до кінця наступного року. Компанія вважає збільшення кількості фахівців таким самим стратегічним пріоритетом, як і зростання виторгу, адже фірма працює за моделлю персональних продажів – співробітники буквально приходять до підприємців із валізою демонстраційного обладнання. Такий підхід здорожчує залучення клієнтів, але, за словами Янца-Йенсена, дає суттєво вищі темпи зростання.
- Попри домінування великих гравців – PayPal, Stripe, SumUp чи традиційних банківських провайдерів – Flatpay робить ставку на простоту й «готовність до роботи з першої хвилини», що, на думку керівництва, і є ключовою потребою малого бізнесу.
- Компанія також тестує ШІ-функції, зокрема голосових агентів, і готується до запуску банківського модуля з картками та рахунками. Її стратегія – поступове впровадження нових сервісів, щоб бізнес-клієнти «з’їдали слона по шматочках».
Контекст
На європейському ринку платіжних сервісів конкуренція посилюється: масштаби Adyen, Stripe чи PayPal значно перевищують показники молодих гравців. Водночас сегмент малого та середнього бізнесу залишається одним із найменш оптимізованих, а частина підприємців досі користується застарілими або дорогими рішеннями.
Це створює можливість для швидкого зростання компаній на кшталт Flatpay, які роблять ставку на просту вартість послуги, офлайн-взаємодію та швидке підключення.
