Платіжний сервіс Flatpay, що працює з малим і середнім бізнесом, залучив €145 млн і вперше перевищив оцінку €1,5 млрд. Компанія пришвидшує експансію в Європі та робить ставку на стрімке зростання доходів, хоча поки що залишається збитковою, пише TechCrunch.