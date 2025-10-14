Отримання фінтех-стартапом Revolut повної банківської ліцензії у Великій Британії затримується через занепокоєння Банку Англії тим, чи здатна компанія забезпечити належний контроль ризиків на тлі стрімкої міжнародної експансії, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Revolut отримав попереднє схвалення ліцензії ще в липні 2024 року, проте компанія досі перебуває у перехідному періоді з обмеженнями. Зокрема, банк може тримати лише до 50 000 фунтів стерлінгів у вигляді депозитів, поки не отримає повну ліцензію.

Причина затримки – масштаб діяльності стартапу, який вже обслуговує понад 65 млн клієнтів у приблизно 40 країнах. PRA вимагає гарантій, що ризик-менеджмент Revolut зможе відповідати амбітним планам глобального зростання. Це включає відповідність нормам щодо боротьби з відмиванням коштів, стабільність IT-систем і належний обсяг капіталу.

«Коли ми починали міжнародну експансію, ми намагалися спростити процес – подавались на легші ліцензії: e-money, FX, платіжні. Це була помилка», – визнав співзасновник компанії Микита Сторонський на відкритті нового офісу в Лондоні у вересні. За його словами, отримання повної ліцензії в Британії – зараз «пріоритет №1».

Наразі тривалість фази мобілізації перевищила стандартні 12 місяців і триває вже понад 14. В PRA зазначають, що для великих і складних структур це нормальна практика.

Revolut очікує отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії до кінця 2025 року.

Контекст

Стартап Revolut, заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком, спеціалізується на цифровому банкінгу.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників. Revolut планує вийти ще на 30 ринків до кінця десятиліття та подвоїти клієнтську базу до 100 млн осіб. Компанія вже має банківські ліцензії в Литві (через ЄЦБ), Мексиці та нещодавно отримала дозвіл на запуск банку в Колумбії. У США вона розглядає купівлю банку, щоб отримати національну банківську ліцензію для роботи в усіх 50 штатах.

Revolut заявляв, що Вільнюс залишиться ключовою базою для європейської експансії Revolut, а плани зростання та продуктові лінійки, як і раніше, будуть привʼязані до її балтійського хабу.

Глобальна штаб-квартира фірми залишиться у Лондоні. Проте керівники, неодноразово попереджали, що вони віддали б перевагу Нью-Йорку для лістингу.

У липні 2024 року регулюючі органи Великої Британії надали Revolut попередню банківську ліцензію.

11 лютого цього року компанія вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.