PayPal уклала угоду з OpenAI про інтеграцію свого цифрового гаманця в ChatGPT, щоб користувачі могли оплачувати товари, знайдені за допомогою ШІ. Про це 28 жовтня пише CNBC із посиланням на заяву компанії. Акції PayPal злетіли на 13% на передринкових торгах після цієї новини.

Деталі

Угода, укладена наприкінці тижня, означає, що з наступного року обидві сторони екосистеми PayPal зможуть інтегруватися з ChatGPT: користувачі PayPal зможуть купувати товари через платформу ШІ, а її мерчанти – продавати на ній, розміщуючи свій асортимент, розповів генеральний директор PayPal Алекс Крісс.

Цей крок робить PayPal одним із перших учасників зусиль OpenAI щодо розширення використання ChatGPT для електронної комерції. Ідея полягає в тому, що понад 700 млн щотижневих користувачів зможуть покладатися на штучний інтелект для пошуку товарів, подібно до особистого шоппера-людини.

Компанія також керуватиме маршрутизацією мерчантів, валідацією платежів та іншими закулісними аспектами обробки платежів для продавців PayPal у ChatGPT, тож окремим мерчантам не доведеться реєструватися в OpenAI, повідомила фірма.

Крісс наголосив, що як споживачі, так і мерчанти верифіковані фінтех-компанією, що знижує ризик шахрайства для обох груп. Користувачі можуть використовувати кошти з пов’язаних банківських рахунків чи кредитних карток, або з накопичених балансів для оплати покупок і отримають захист, відстеження посилок та вирішення спорів.

PayPal також повідомила, що розширює використання корпоративних продуктів ШІ від OpenAI для своїх співробітників, щоб прискорити цикли розробки продуктів.

Контекст

Минулого місяця OpenAI оголосила, що користувачі можуть купувати у мерчантів Shopify та Etsy, а два тижні тому було укладено угоду з Walmart щодо електронної комерції.

PayPal прагне позиціонувати себе як платіжний фундамент для епохи шопінгу з агентним ШІ, нещодавно оголосивши угоди з Google та компанією зі штучного інтелекту Perplexity.