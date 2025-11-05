У США демократи представники здобули першу велику перемогу на виборах після обрання Дональда Трампа 47-м президентом країни. Зокрема, 34-річний демократ Зохран Мамдані виграв вибори мера Нью-Йорка. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Його суперником був колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат після поразки від Мамдані на праймеріз Демократичної партії.

Офіційні підсумки голосування ще не підбито, але Куомо вже визнав свою поразку. За прогнозами CBS News, Мамдані набрав 50,3 % голосів, Куомо – 41,6 %. За даними Виборчої ради Нью-Йорка, у голосуванні взяли участь понад два мільйони людей – це рекордний показник з 1969 року.

Мамдані складе присягу 1 січня 2026 року. Після цього, як зазначає Bloomberg, він стане наймолодшим мером Нью-Йорка за останні сто років, а також першим мусульманином і першою людиною південноазійського походження на цій посаді. Він народився в Уганді, ріс у Кейптауні в Південній Африці, а до Нью-Йорка переїхав у семирічному віці.

Контекст

Мамдані замінить на посаді мера демократа Еріка Адамса, який відмовився від участі у виборах через низькі рейтинги та низку скандалів. Напередодні виборів Дональд Трамп закликав голосувати за Ендрю Куомо, а також пригрозив Нью-Йорку позбавленням федеральної підтримки у разі перемоги Мамдані. «Якщо комуністичний кандидат Зохран Мамдані переможе на виборах мера Нью-Йорка, надзвичайно малоймовірно, що я виділятиму федеральні кошти, окрім мінімально необхідних за законом, для мого улюбленого рідного міста», – заявив він.