Федеральний уряд США зупинив роботу після провалу переговорів демократів і республіканців про тимчасове фінансування. Це загрожує сотням тисяч держслужбовців, ключовим економічним даним і бізнесу, який залежить від державних послуг. Економісти попереджають: чим довше триватиме шатдаун , тим відчутнішим буде його вплив на зростання, пише WSJ .

Деталі

Що буде з федеральними службовцями? Десятки тисяч працівників підуть у неоплачувані відпустки, інші – включно з військовими – працюватимуть без зарплати. Економісти прогнозують понад 800 000 вимушених відпусток, що може стати масштабнішим ударом, ніж під час шатдауну 2018–2019 років. Адміністрація Трампа навіть пригрозила масовими звільненнями, що демократи назвали «залякуванням».

Що буде із публікаціями статистичних даних? Бюро трудової статистики не публікуватиме дані під час шатдауну. Це ставить під сумнів вихід п'ятничного звіту про зайнятість і може вплинути на публікацію жовтневих даних про інфляцію. Аналітики змушені будуть покладатися на приватні джерела, як-от звіт ADP .

Що буде з бізнесом? Компанії можуть стикнутися із затримками дозволів і перевірок. Під час попередніх шатдаунів оборонні підрядники та малий бізнес відправляли працівників у відпустки, втрати становили сотні тисяч робочих місць. Під загрозою і фармгалузь через паузу у перевірках FDA .

Що буде з економічним зростанням? Зупинка уряду знижує державні витрати і споживання. Попередні шатдауни зменшували квартальне зростання ВВП на 0,4–0,6%. Хоча економіка зазвичай відновлює втрати, нинішня ситуація ускладнюється загрозами скорочень, які можуть підірвати довіру працівників і споживачів.

Що буде з подорожами та туризмом? Туристична індустрія може втрачати $1 млрд щотижня. Працівники TSA та диспетчери працюватимуть без зарплати, що може спричинити затримки рейсів, як у 2019-му. Національні парки залишаться відкритими, але з обмеженим сервісом і ризиком вандалізму через нестачу персоналу.

Контекст

Суперечка між республіканцями та демократами розгортається навколо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які складають чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Решта коштів іде на медицину, пенсії та обслуговування держборгу, що досяг $37,5 трлн.

Останній шатдаун уряду США відбувся у грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976-го уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останню мить уникнув чергового шатдауну, коли Сенат підтримав законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Проте це рішення виявило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.