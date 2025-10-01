Опівночі 1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше закриття американського уряду за майже сім років – і третє за часів президентства Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg . Ринки відреагували падінням: азіатські акції впали на 0,2%, фʼючерси на індекси S&P 500 та Nasdaq 100 знизилися на 0,4%, індекс долара продовжив падіння вже четвертий день поспіль, а золото та срібло оновили історичні рекорди.

Деталі

У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. Оскільки Конгрес не ухвалив і президент не підписав бюджет на поточний рік, федеральні установи зазвичай фінансуються за допомогою резолюцій про тимчасове продовження роботи на рівні попереднього фінансового року. Однак увечері 30 вересня Білий дім офіційно оголосив про неминуче припинення діяльності уряду, після того як Сенат відхилив законопроєкт про витрати, запропонований Республіканською партією, який мав забезпечити фінансування федеральних агентств до 21 листопада.

Шатдаун, спричинений зіткненням між Конгресом від Демократичної партії та президентом Дональдом Трампом через витрати на охорону здоровʼя, вже почав порушувати роботу федеральних служб. За оцінками Конгресового бюджетного офісу (CBO), близько 750 000 співробітників будуть відправлені у відпустку без збереження зарплати, що коштуватиме економіці $400 млн щодня у втраченій компенсації.

Це може вплинути на витрати населення та загалом негативно позначитися на економіці. Деякі федеральні службовці ризикують втратити роботу назавжди, а ключові послуги, включаючи випуск важливих економічних даних, будуть призупинені. Зокрема, трейдери побоюються затримки пʼятничного звіту про нефермерські робочі місця від Бюро статистики праці, а також даних про інфляцію, які є критичними для оцінки траєкторії скорочення ставок Федеральною резервною системою.

Останні дані свідчать про уповільнення ринку праці при відносно контрольованій інфляції, яка все ж перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

Республіканці та демократи зайшли в глухий кут щодо фінансування охорони здоровʼя, використовуючи шатдаун як важіль для впливу на результати проміжних виборів 2026 року, пише Bloomberg.

Експерти прогнозують, що шатдаун триватиме відносно недовго – один-два тижні, – доки демократи не погодяться на короткостроковий законопроєкт про фінансування, який дозволить продовжити переговори щодо охорони здоровʼя та встановить нову дедлайн на пізню осінь. «Ми не бачимо значних макроекономічних наслідків, якщо шатдаун не перевищить кількох тижнів, як у попередніх випадках», – говорять аналітики.

Для інвесторів цей шатдаун створює значну невизначеність, затінюючи перспективи найбільшої економіки світу. Фокус ринку зосереджений саме на ньому, попри недавній відскок S&P 500 від квітневих мінімумів та найсильніший вересневий ріст за понад 15 років, підживлений оптимізмом щодо штучного інтелекту та нижчих ставок.

«Ситуація може стати неприємною, якщо шатдаун призведе до «інформаційного вакууму» щодо даних про зайнятість та інфляцію перед наступним рішенням ФРС щодо ставок, – попередив Майкл Бейлі з FBB Capital Partners. – З акціями та оцінками поблизу попередніх піків, навіть незначні погані новини можуть сніговою кулею перерости в корекцію найближчим часом». Якщо ми не отримаємо звіт про робочі місця чи інфляцію, це дійсно стане реальним ризиком, який ринок ще не врахував, говорять аналітики.

Економічні наслідки можуть посилитися, якщо пауза затягнеться понад три тижні: рівень безробіття може зрости з 4,3% до 4,7%. Призупинення федеральних операцій тисне на долар, який коливається поблизу тижневого мінімуму, та стимулює попит на золото, яке зросло на 47% за рік – найбільший ріст з 1979-го, – завдяки покупкам центробанків, припливу в ETF та відновленню скорочень ставок ФРС.

Срібло, своєю чергою, користується попитом від сонячної енергетики, електроніки та дата-центрів, з прогнозованим глобальним дефіцитом у 2025 році на рівні 100 млн унцій.

На інших ринках: фʼючерси на Euro Stoxx 50 практично не змінилися, Topix у Японії впав на 1,4%, S&P/ASX 200 в Австралії – на 0,1%. Євро зріс на 0,2% до 1,1756 долара, єна – на 0,2% до 147,63 за долар, офшорний юань лишився на рівні 7,1348. Біткоїн опустився на 0,1% до $114 515, Eфіріум – на 1,2% до $4146. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США стабільна на рівні 4,15%, в Японії – 1,640%, в Австралії зросла на 6 базисних пунктів до 4,35%. Нафта WTI піднялася на 0,3% до $62,57 за барель.

Контекст

Суперечка розгортається навколо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які складають чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Решта коштів іде на медицину, пенсії та обслуговування держборгу, що досяг $37,5 трлн.

Наслідки можуть бути серйозними: близько 24 млн американців, застрахованих за програмою Affordable Care Act, ризикують зіткнутися зі зростанням витрат, якщо Конгрес не продовжить податкові пільги.

Останній шатдаун уряду США відбувся у грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976 року уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останню мить уникнув чергового шатдауну, коли Сенат підтримав законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Проте це рішення виявило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.