Доходи російського бюджету від нафти й газу в листопаді можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом 2024-го – до 520 млрд рублів (близько €5,7 млрд). Про це свідчать розрахунки Reuters . Це один із найнижчих показників за багато місяців.

Деталі

Агентство зазначає, що на падіння одразу вплинули два ключові фактори: зміцнення рубля та зниження світових цін на нафту.

Нафтогазові доходи залишаються головним джерелом надходжень для Кремля – вони формують близько чверті всього федерального бюджету. Порівняно з жовтнем 2025 року надходження (без урахування циклічних виплат податку на прибуток) скоротяться на 7,4%.

За підсумками січня–листопада 2025 року нафтогазові доходи, за розрахунками Reuters, скоротяться на 22% – до 8 трлн рублів, що відповідає цільовим показникам на весь 2025 рік.

Середня ціна російської нафти, яка використовується для розрахунку податків, за 11 місяців впала до $57,3 за барель проти $68,3 за той самий період 2024 року. Водночас рубль зміцнився: середній курс за січень–листопад становив 81,1 рубля за долар проти 91,7 роком раніше.

Контекст

Ціни на російську нафту марки Urals опустилися до найнижчого рівня з березня 2023 року. Попит на російські поставки почав різко скорочуватися після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти «Роснефти» та «Лукойла». Це призвело до обвалу ціни Urals для Індії (основного імпортера) і стрімкого зростання фрахтових ставок на супертанкери на ключових маршрутах.

Наразі індійським НПЗ пропонують Urals з найбільшим дисконтом щонайменше за два роки – до мінус $7 за барель до Dated Brent, до санкцій знижка була близько $3.

Водночас різке зростання попиту на альтернативну нафту з Близького Сходу та США підштовхнуло добові ставки на VLCC до максимуму з 2020 року – майже до $137 000, що на 576 % вище, ніж на початку 2025 року.