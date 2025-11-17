Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з березня 2023 року. Попит на російські поставки почав падати після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла», пише Bloomberg .

Деталі

Минулого тижня вартість Urals із порту Новоросійськ опускалася до $36,61 за барель – мінімуму за більш ніж 2,5 року, свідчать дані Argus Media. У Балтійському морі зафіксовано аналогічну динаміку.

Хоча в п’ятницю котирування дещо підросли, різке падіння вже створює фінансовий тиск на російські нафтокомпанії та зменшує їхні податкові відрахування до бюджету, який приблизно на чверть формується за рахунок доходів від нафти й газу, зазначило агентство.

Контекст

Падіння попиту на російські вантажі прискорилося після того, як адміністрація президента Трампа 22 жовтня внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку. До 21 листопада компаніям-партнерам надано час для згортання співпраці, але частина нафтопереробників у Китаї, Індії та Туреччині вже припинили закупівлі та шукають альтернативу.

З оголошенням санкцій Urals почала торгуватися з рекордними знижками проти міжнародних бенчмарків. Дисконт до Brent у Чорному та Балтійському морях минулого тижня розширився до в середньому $23,52 за барель – найбільше з червня 2023-го.