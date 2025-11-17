Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Ціна на російську нафту Urals впала до мінімуму з березня 2023 року через санкції США

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з березня 2023 року. Попит на російські поставки почав падати після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла», пише Bloomberg.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Минулого тижня вартість Urals із порту Новоросійськ опускалася до $36,61 за барель – мінімуму за більш ніж 2,5 року, свідчать дані Argus Media. У Балтійському морі зафіксовано аналогічну динаміку. 
  • Хоча в п’ятницю котирування дещо підросли, різке падіння вже створює фінансовий тиск на російські нафтокомпанії та зменшує їхні податкові відрахування до бюджету, який приблизно на чверть формується за рахунок доходів від нафти й газу, зазначило агентство.

Контекст

Падіння попиту на російські вантажі прискорилося після того, як адміністрація президента Трампа 22 жовтня внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку. До 21 листопада компаніям-партнерам надано час для згортання співпраці, але частина нафтопереробників у Китаї, Індії та Туреччині вже припинили закупівлі та шукають альтернативу.

З оголошенням санкцій Urals почала торгуватися з рекордними знижками проти міжнародних бенчмарків. Дисконт до Brent у Чорному та Балтійському морях минулого тижня розширився до в середньому $23,52 за барель – найбільше з червня 2023-го. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні