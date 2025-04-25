ЄБРР надає кредит €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит €270 млн НАК «Нафтогаз України» на створення запасів природного газу на наступні дві зими, повідомляє пресслужба фінустанови 25 квітня. Норвегія доповнює наданий під державну гарантію кредит грантом €139 млн, що надійде через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР.

Ключові факти

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, 25 квітня у Вашингтоні вони разом із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали договір, що посилить енергетичну стійкість України.

Договір передбачає залучення від ЄБРР €270 млн під державні гарантії, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі €140 млн. Це дозволить НАК «Нафтогаз України» імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

ЄБРР наголошує, що ситуація в Україні залишається нестабільною, а отже у «Нафтогаза» як постачальника останньої надії може виникати потреба в оперативному імпорті природного газу. Фактичний час та обсяги цих закупівель залежатимуть від низки факторів, зокрема тривалості та інтенсивності війни.

З підписанням нової угоди загальний обсяг фінансування, наданого ЄБРР «Нафтогазу» з 2022 року, сягнув €770 млн.

«Нафтогаз» вже отримав два кредити ЄБРР на загальну суму €500 млн, які супроводжувалися гарантіями США, Норвегії, Німеччини, Франції, Канади і Нідерландів загальним обсягом €275 млн. Компанія також отримала грантове фінансування €187 млн від Норвегії на екстрені закупівлі природного газу.

Новий грант збільшив до €460 млн загальний обсяг підтримки української енергетики в умовах війни, яку Норвегія надала через ЄБРР.

Контекст

ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором України. Банк значно збільшив обсяг фінансування української економіки під час війни і вже надав €6,5 млрд з 2022 року.

Акціонери ухвалили збільшення капіталу ЄБРР на €4 млрд для продовження кредитування на поточному рівні під час війни з подальшим нарощуванням обсягів на етапі відновлення.

З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році ЄБРР інвестував понад €2 млрд в українську енергетику.