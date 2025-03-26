ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн , повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 26 березня. Власний видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

Ключові факти

«Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від Уряду Норвегії», – написав Шмигаль.

За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.

Контекст

Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних атак по сектору, писало агентство Reuters 21 лютого з посиланням на високопоставлене джерело в галузі. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області.

Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, заявляв голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа.

За словами гендиректора D.Trading Дмитра Сахарука, Україні доведеться імпортувати до 5 млрд кубометрів газу з Європи у період з квітня 2025 року до квітня 2026 року, що в п’ять разів перевищує показник за попередній рекорд. Це пов’язано з масованими атаками РФ на енергетичну інфраструктуру та дефіцитом палива.