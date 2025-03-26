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ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» до €270 млн для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн , повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 26 березня. Власний видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

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Ключові факти

  • «Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від Уряду Норвегії», – написав Шмигаль.
  • За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.

Контекст

Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних атак по сектору, писало агентство Reuters 21 лютого з посиланням на високопоставлене джерело в галузі. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області.

Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, заявляв голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа.

За словами гендиректора D.Trading Дмитра Сахарука, Україні доведеться імпортувати до 5 млрд кубометрів газу з Європи у період з квітня 2025 року до квітня 2026 року, що в п’ять разів перевищує показник за попередній рекорд. Це пов’язано з масованими атаками РФ на енергетичну інфраструктуру та дефіцитом палива.

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