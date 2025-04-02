ЄБРР надасть Україні €1 млрд на відновлення енергосектору в 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити близько €1 млрд цього року, щоб допомогти Україні відновити енергетичний сектор, що постраждав від війни, і підвищити енергетичну стійкість, повідомив віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне, пише Reuters 2 квiтня.

Ключові факти

ЄБРР є одним із ключових кредиторів України і підтримка енергетичного сектору залишиться пріоритетом цього року, сказав Патроне.

«Енергетична безпека є найважливішою, на її реалізацію вже виділено €2 млрд, – повідомив він журналістам. – Але з урахуванням заходів, які ми збираємося завершити, а також з урахуванням того, що у нас є, зокрема, у державному секторі, ці €2 млрд суттєво збільшаться у 2025 році. До кінця року, мабуть, їх буде близько €3 млрд».

Патроне повідомив, що відновлювані джерела енергії становлять близько 10% енергобалансу України, і ЄБРР розглядає проєкти для збільшення цієї частки.

ЄБРР також працює з державною енергетичною компанією «Нафтогаз» над пакетом фінансування, який допоможе їй закупити природний газ для наступної зими.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄБРР направив в Україну €6,4 млрд.

Контекст

За більш ніж три роки повномасштабного вторгнення Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та безпілотниками, пошкодивши обʼєкти генерації та передачі електроенергії та спровокувавши відключення електроенергії.

Станом на травень 2024 року через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять $50,5 млрд, свідчила оцінка Київської школи економіки (KSE).

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла становить $524 млрд, свідчать дані Світового банку.