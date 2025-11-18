Єврокомісія відкрила розслідування проти Amazon Web Services і Microsoft Azure, щоб визначити, чи мають найбільші хмарні платформи підпасти під жорсткіші правила Digital Markets Act, пише Bloomberg .

Деталі

Єврокомісія заявила, що AWS і Azure «посідають дуже сильні позиції» на європейському ринку й можуть виступати «важливими шлюзами між бізнесом і споживачами».

Регулятор хоче оцінити, чи їхні практики обмежують конкуренцію або є несправедливими для учасників ринку, а також чи достатньо ефективні положення Digital Markets Act для стримування антиконкурентної поведінки в хмарному секторі.

Microsoft заявила, що готова співпрацювати з регуляторами, тоді як AWS висловила впевненість, що розслідування підтвердить конкурентність і інноваційність ринку хмарних послуг.

Комісія планує завершити розслідування протягом року, а фінальне рішення щодо регулювання хмарного сектора в межах DMA має бути ухвалене впродовж 18 місяців.

Контекст

Поштовхом до поглибленої уваги ЄС стали масштабні збої в роботі хмарних сервісів, що останнім часом спричиняли перебої у глобальних компаній та публічних установ.

У листопаді Amazon зазнала приблизно 15-годинного відключення AWS, яке порушило роботу сотень клієнтів – від Apple до McDonald’s і Epic Games. У Microsoft у жовтні виникли збої в Azure, які заблокували реєстрацію пасажирів Alaska Airlines і навіть зупинили голосування в парламенті Шотландії.