Розробник чатбота Claude веде переговори з Google про багатомільярдну угоду з доступу до хмарних сервісів – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія Anthropic PBC веде переговори з Google щодо угоди, яка може надати розробнику чатбота зі штучним інтелектом Claude додаткові обчислювальні ресурси на десятки мільярдів доларів. Про це 22 жовтня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

  • Угода, яка ще не завершена, передбачає надання Google хмарних обчислювальних послуг для Anthropic, пише видання. Зокрема, Anthropic зможе використовувати тензорні процесори Google (TPU) – спеціалізовані чипи, розроблені для прискорення завдань машинного навчання. Google раніше вже інвестував у Anthropic та є її постачальником хмарних послуг.
  • Переговори перебувають на ранній стадії, і деталі можуть змінитися. Акції Google зросли більш ніж на 3,5% під час додаткових торгів, тоді як акції Amazon.com Inc., яка також є інвестором і постачальником хмарних послуг для Anthropic, впали приблизно на 2%.

Контекст 

Заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, компанія Anthropic із Сан-Франциско відома своєю родиною великих мовних моделей Claude, які конкурують із моделями GPT від OpenAI. Як і її конкуренти, Anthropic активно залучає значні кошти, щоб не відставати в перегонах за розвиток штучного інтелекту. Лідери галузі зазначають, що для проривів у дослідженнях і задоволення попиту споживачів потрібні дедалі більші ресурси.

Нещодавно Anthropic вела попередні переговори щодо фінансування з інвестиційною компанією MGX з Абу-Дабі, приблизно через місяць після завершення раунду фінансування на $13 млрд. Цей раунд, очолюваний Iconiq Capital за участю Fidelity Management and Research Co. та Lightspeed Venture Partners, майже потроїв оцінку Anthropic до $183 млрд, враховуючи залучені кошти.

Раніше Google інвестувала в Anthropic близько $3 млрд: $2 млрд у 2023-му та ще $1 млрд на початку цього року. Amazon, зі свого боку, зобов’язалася інвестувати в Anthropic приблизно $8 млрд. Anthropic є ключовим клієнтом Amazon Web Services і активно використовує спеціалізовані чипи Amazon для штучного інтелекту.

