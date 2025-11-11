Ізраїльсько-американський стартап Wiz із «хмарної» безпеки, який Google купує за $32 млрд , виходить на український ринок. Про це 11 листопада повідомила пресслужба компанії Softico, яка стала офіційним представником Wiz в Україні.

Деталі

Wiz – один із найдинамічніших гравців у сфері Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Її рішення дозволяють підприємствам контролювати безпеку хмарних середовищ без залучення великих DevSecOps-команд.

Як зазначає компанія, на відміну від традиційних систем, Wiz працює без агентів і складних інтеграцій, забезпечуючи повну видимість ризиків і взаємозв’язків між користувачами та активами.

Платформа підтримує AWS, Azure, Google Cloud і Kubernetes, відповідає міжнародним стандартам ISO 27001, SOC 2 і GDPR та легко інтегрується з CI/CD-процесами.

Компанія прагне допомагати бізнесу безпечно впроваджувати хмарні технології та штучний інтелект, зазначив керівник відділу WW Partners у Wiz Енді Річі.

«Хмара та ШІ відкривають неймовірний потенціал для інновацій. Wiz дає змогу організаціям використовувати ці технології без додаткових ризиків», – сказав він.

Офіційним представником Wiz в Україні стала компанія Softico, що спеціалізується на інформаційній безпеці та ІТ-дистрибуції. Вона відповідатиме за локалізацію, консалтинг і підтримку клієнтів, які переходять на модель хмарної безпеки.

В Україні є великий інтерес до CNAPP-рішень, які поєднують масштабованість і простоту впровадження, зазначив Олександр Бутусов, Head of Information Security Department компанії Softico.

Контекст

Після початку повномасштабної війни український бізнес активно переходить до хмарних сервісів AWS, Azure і Google Cloud. За даними IT Ukraine Association, ринок хмарної безпеки в Україні за цей час зріс утричі, а до 2029 року може зрости ще на 226% – до $3,78 млн. Найактивніше хмарні рішення впроваджують компанії з фінтеху, рітейлу та державного сектору.

Wiz входить до числа найбільш швидкозростаючих стартапів у світі завдяки високому попиту на її послуги в час активного переведення бізнесами операцій у хмару. За даними компанії, її сервісами користується майже половина зі 100 найбільших світових компаній, зокрема, BMW, Salesforce, Morgan Stanley, Shell, eBay та AstraZeneca.

Дохід Wiz у 2024 році сягнув $500 млн. За словами співзасновника компанії Роя Резніка, Wiz ставить за мету подвоїти цей показник у 2025 році.

На початку цього року Alphabet Inc. заявила, що досягла угоди про придбання Wiz за $32 млрд. Після закриття угоди стартап стане частиною хмарного підрозділу Google Cloud. Ця угода може стати найбільшою в історії Alphabet.