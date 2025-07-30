Google погодився долучитися до добровільного Кодексу поведінки Європейського Союзу щодо штучного інтелекту (ШІ), який має допомогти компаніям адаптуватися до нового регулювання ШІ в ЄС. Це сталося менш ніж за тиждень до набуття чинності правил для провайдерів «загального призначення ШІ з системним ризиком», пише TechCrunch .

Деталі

Нові норми, які набувають чинності 2 серпня, стосуватимуться таких гравців, як Google, Meta, OpenAI, Anthropic та інших великих розробників генеративного ШІ.

Компаніям надається два роки на повну відповідність вимогам. Підписавши кодекс, Google погоджується дотримуватися низки правил, зокрема: надавати оновлену документацію про свої ШІ-продукти; не тренувати моделі на піратському контенті; виконувати запити правовласників про виключення їхніх творів із навчальних датасетів.

Фінальна версія кодексу краща за попередні проєкти, зазначив президент з глобальних питань Google Кент Вокер. Однак він все ж занепокоєний можливими наслідками: нові правила можуть уповільнити розвиток ШІ в Європі, порушити авторське право та змусити компанії розкривати комерційні таємниці, що загрожує конкурентоспроможності регіону.

Водночас Meta раніше відмовилася долучатися до ініціативи, назвавши регулювання ЄС «перевищенням повноважень» і звинувативши Європу в «русі в хибному напрямку».

Контекст

Кодекс поведінки є частиною реалізації AI Act – першої у світі спроби створити повноцінне регулювання для штучного інтелекту.

Закон запроваджує класифікацію систем ШІ за рівнем ризику (неприйнятний, високий, обмежений, мінімальний). Він забороняє використання ШІ для маніпулювання людьми, соціального рейтингу та деяких видів біометричної ідентифікації. Високоризикові системи, такі як медичні або фінансові, підлягають суворим вимогам безпеки та прозорості.

Документ передбачає створення «регуляторних пісочниць» для тестування нових рішень у контрольованому середовищі.

Положення AI Act вводяться поетапно. Зокрема, правила, що стосуються універсальних моделей ШІ, таких як ChatGPT, почнуть діяти вже наступного місяця.

Порушення вимог закону може коштувати компаніям до 7% річного доходу або 3% для розробників моделей.